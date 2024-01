Europoseł Patryk Jaki nazwał Szymona Hołownię "pajacem", reagując na wygaszenie mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Marszałek Sejmu wcześniej określił wspomnianych, skazanych polityków PiS mianem "przestępców".

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła decyzję marszałka Szymona Hołowni o wygaszeniu mandatu poselskiego polityka PiS Macieja Wąsika, przyznając mu z powrotem immunitet. Sprawa Mariusza Kamińskiego pozostaje zawieszona w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

W odpowiedzi marszałek Sejmu nazwał polityków Zjednoczonej Prawicy "przestępcami", co wyprowadziło z równowagi europosła Suwerennej Polski Patryka Jakiego.

"Pajac". Patryk Jaki uderza w Szymona Hołownię

Szymon Hołownia na portalu X odniósł się do decyzji izby Sądu Najwyższego, nazywając Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego "przestępcami".

"Postanowienie o wygaszeniu ich mandatów zostało im doręczone 28 grudnia. Przestępcy mieli prawo odwołać się do SN, co im umożliwiłem. SN, dotknięty deformami Ziobry, pogrążył się w proceduralnym chaosie. Gdy otrzymam komplet orzeczeń, podejmę wynikające z nich kroki." - napisał marszałek izby niższej parlamentu.

Polityk dodał, że procedura nie wstrzymuje wykonania kary pozbawienia wolności. Na wpis odpowiedział eurodeputowany Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki, obrażając Szymona Hołownię.

"TVN-owski pajac najpierw sam bezprawnie obalił prerogatywy prezydenta, potem sam zgodził się na wniosek do Sądu Najwyższego, a teraz decyzji nie uznaje bo nie jest po jego myśli. Macie swoją praworządność" - napisał w sieci. Europoseł zaznaczył również, że jego zdaniem marszałek Sejmu dokonuje przestępstwa przekroczenia uprawnień.

Europoseł obraził marszałka Sejmu. Jest wniosek do prokuratury

Do sprawy odniósł się Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, stwierdzając że polityk PiS znieważył konstytucyjny organ państwa. Organizacja zapowiedziała złożenie w tej sprawie wniosku do prokuratury na podstawie art. 226 Kodeksu karnego, zakazującego publicznego poniżania organów RP. Za ten czyn grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.

"Tak się składa, że Patryk Jaki został pozbawiony immunitetu w Parlamencie Europejskim w związku z procesem karnym w którym oskarżyliśmy go o rozpowszechnianie treści rasistowskich" - dodała organizacja w swoim wpisie w mediach społecznościowych.