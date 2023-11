- Dla nich pokazywanie prawdy to mowa nienawiści. Dlatego chcę ich poinformować, że nie zamkną ani mi, ani Polakom ust (...) Jak będzie trzeba pójdę za to siedzieć - mówił w programie "Gość Wydarzeń" Patryk Jaki, eurodeputowany, który w związku z polubieniem spotu PiS stracił w czwartek decyzją PE immunitet. - Będę jeszcze więcej lajkował - zapowiedział.

W piątek przedstawiciele obecnej opozycji podpisali i zaprezentowali umowę koalicyjną. W programie "Gość Wydarzeń" Patryk Jaki został zapytany, kiedy Zjednoczona Prawica przedstawi swoją umowę.

- Nasze dotychczasowe umowy przeciekały do mediów. U nas nie jest to konieczne. Wszystkie dotychczasowe umowy koalicyjne odwoływały do programu, który jest wspólny - wyjaśnił. Jak zauważył, jest to zasadnicza różnica między Zjednoczoną Prawicą a "tym całym konglomeratem partii, które mają różne programy".

Patryk Jaki: To my a nie PO wygraliśmy wybory

- Teraz dopiero, jak misja tworzenia rządu zostanie powierzona Mateuszowi Morawieckiemu, to będzie szukał większości. To nie będzie łatwe zadanie - mówił. - Oficjalnie będzie szukał, szuka nieoficjalnie pewnie już teraz- dodał.

Zapytany, czy warto jest szukać większości przyznał, że "tradycja warto, żeby była przestrzegana". - To my a nie PO wygraliśmy te wybory. Trzeba o tym pamiętać - podkreślił.

- Ja nie wiem, jak to się zakończy. Rzeczywistość parlamentarna potrafiła mnie wielokrotnie zaskakiwać. Zgadzam się, że wielkich szans (na większość - red.) pewnie nie ma - powiedział Patryk Jaki.

Eurodeputowany został zapytany, czy Jarosław Kaczyński powinien zrezygnować z funkcji prezesa PiS. - Absolutnie nie. Jest spoiwem (...) Stworzył warunki do tego, że po raz pierwszy jakaś partia wygrała osiem lat z rzędu. To głównie jego zasługa - zaznaczył.

Umowa koalicyjna opozycji. "Polska takiego kuriozum nie widziała"

- Przeczytałem umowę koalicyjną. Świat, Polska takiego kuriozum nie widziała, żeby oficjalnie chwalić się, że w ich programie jest zasada łamania prawa, Konstytucji - wskazał Patryk Jaki. - Czegoś takiego Polska nie widziała, takiego skandalu - dodał.

Eurodeputowany podkreślił, że dzieje się tak np. w przypadku zawartego w umowie "unieważnienia wyroku TK ws. aborcji". - Jak można unieważnić wyrok TK? - pytał Jaki, wskazując, że jest to niezgodne z prawem.

Uchylenie immunitetu. Patryk Jaki: Będę lajkował jeszcze więcej

W czwartek Parlament Europejski podczas głosowania podjął decyzje o uchyleniu immunitetu europosłom Zjednoczonej Prawicy: Beacie Kempie, Beacie Mazurek, Patrykowi Jakiemu i Tomaszowi Porębie. Podstawą było oskarżenie o nawoływanie do nienawiści poprzez polubienie i podanie dalej spotu PiS.

Patryk Jaki został zapytany, czy w związku z tą decyzją będzie "ostrożniej lajkował". - Nie, będę jeszcze więcej lajkował. Państwo widzieli przede mną siedział tu kolejny zamordysta, którzy tworzy razem ze swoim kolegami stworzył umowę koalicyjną, z kolegami, którzy tworzyli system totalitarny jeszcze w PRL i oni dokładnie mają takie same przyzwyczajenia - mówił.

Wcześniej w programie "Gość Wydarzeń" wystąpił Robert Biedroń.

- Przypomnijmy, ja polajkowałem spot, w której były pokazane prawdziwe sceny przemocy migrantów w Europie. Dla nich pokazywanie prawdy to mowa nienawiści. Dlatego chcę ich poinformować, że nie zamkną ani mi, ani Polakom ust. Dalej będziemy publikować prawdziwe sceny przemocy imigrantów. Jak będzie trzeba pójdę za to siedzieć - przekazał.

W ocenie Patryka Jakiego Polska jest najbezpieczniejszym miejscem w Europie, ponieważ dotychczas rządził rząd, który nie zgadzał się na politykę migracyjną.

WIDEO: Przekop Mierzei Wiślanej. "Jeśli ktoś nie widzi korzyści, to ma problemy ze wzrokiem" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/Polsat News