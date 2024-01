Nowa partia ze starą nazwą. Janusz Korwin-Mikke, kiedyś jeden z liderów Konfederacji, poinformował, że założył nowe ugrupowanie. Nazywa się tak, jak jego dawna formacja - KORWiN. Polityk zapowiada, że jego ugrupowanie ma "konkretny program" na wybory do Parlamentu Europejskiego, ale pozostałe postulaty partii mają być dobrze znane.

Janusz Korwin-Mikke chce wrócić do krajowej polityki i zakłada nową partię. Ugrupowanie ma nosić nazwę KORWiN, czyli dokładnie jak poprzednie ugrupowanie byłego posła, które zostało przekształcone w Nową Nadzieję, a jego szefostwo przekazane w ręce obecnego współlidera Konfederacji Sławomira Mentzena.

"KORWiN" powraca. Janusz Korwin-Mikke przekazał wieści

Zeszłoroczne wybory parlamentarne okazały się niefortunne dla Janusza Korwin-Mikkego. Polityk nie odnowił mandatu poselskiego, został usunięty z Rady Liderów Konfederacji, zakazano mu publicznych wypowiedzi oraz ostatecznie poinformowano, że nie wystartuje więcej w żadnych wyborach z ramienia Nowej Nadziei (NN).

ZOBACZ: Janusz Korwin-Mikke zamieścił ankietę. Pyta, czy założyć nową partię

Były poseł i lider Konfederacji postanowił się nie poddawać. Przeprowadzał rozmowy z działaczami partyjnymi, odbywał spotkania z "Młodzieżą dla Wolności" oraz zwracał się do internautów z pytaniem o chęć wstąpienia do jego przyszłego ugrupowania. Dołączenie do nowej partii Janusza Korwin-Mikkego zapowiedział były polityk, a obecnie kontrowersyjny publicysta Stanisław Michalkiewicz.

Nowa partia na prawicy. Korwin-Mikke: Konkretne postulaty przed wyborami do PE

W piątek na platformie X Janusz Korwin Mikke poinformował o zgłoszeniu swojej nowej partii. "Nazywa się - tu zaskoczenie - KORWiN. I program ma taki, jak dawny KORWiN" - napisał polityk. Dodał również, że jego ugrupowanie będzie miało osobne, "bardzo konkretne" postulaty na wybory do Parlamentu Europejskiego, w których ma zamiar wystawić swoje listy wyborcze.

ZOBACZ: Sejm. Sławomir Mentzen o Pegasusie do PiS: Może zrobilibyście transmisję z konfesjonału?

Janusz Korwin Mikke założył w swojej politycznej karierze cztery partie i im przewodniczył; były to kolejno: Unia Polityki Realnej (UPR; 1990–1997, 1999–2002), Wolność i Praworządność (WiP; 2009–2011), Kongres Nowej Prawicy (KNP; 2011–2015), Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (KORWiN; 2015–2022). W przeszłości należał również do Związku Młodzieży Socjalistycznej oraz Stronnictwa Demokratycznego.

Próg poparcia dla komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi pięć procent. Aby zarejestrować komitet w całym kraju, należy zebrać podpisy pod listą kandydatów od co najmniej 10 tys. wyborców stale zamieszkałych w każdym z okręgów wyborczych.