- Nowym szefem Lasów Państwowych będzie Witold Kos - ogłosił premier Donald Tusk po posiedzeniu rządu na konferencji prasowej. - Wszyscy, którzy kochają lasy, mogą spać spokojnie - dodał. Premier zapowiedział, że po kolejnym posiedzeniu rady ministrów przedstawi informacje o nadużyciach finansowych i łamaniach zasad przez poprzedni rząd. - Włos się jeży na głowie, kiedy to odkrywamy - przekazał.

Konferencja premiera Donalda Tuska rozpoczęła się z godzinnym opóźnieniem. - Dzieją się zmiany i dlatego muszą państwo z wrodzoną sobie cierpliwością poczekać - wyjaśnił premier.



Prezes Rady Ministrów ogłosił zmiany w Lasach Państwowych.

- Pani minister Paulina Hennig-Kloska zdecydowała, że nowym dyrektorem generalnym Lasów Państwowych będzie Witold Kos - leśnik z Zachodniopomorskiego, kiedyś dyrektor regionalny. Człowiek, który będzie do państwa dyspozycji, gdy wszystkie formalności będą dopełnione - przekazał premier.

- Wszyscy, którzy kochają polskie lasy, mogą spać spokojnie - powiedział Tusk.

Zmiany w Lasach Państwowych. Premier zapowiedział "okrągły stół"

Premier przekazał, że dotychczasowy szef Józef Kubica jest "specjalistą od upartyjnienia LP na skalę niespotykaną w historii". - Będzie on odwołany z sejmiku w ciągu kilku dni, po stosownych decyzjach - dodał.

- Zdanie, które usłyszałem od nowego szefa Lasów Państwowych, powinno być mottem dla tych, którzy będą zajmowali się nimi zajmowali. Powiedział on, że lasy to święta rzecz, to nie tylko gospodarka - powiedział premier.

Tusk stwierdził, że kontrolę nad LP powinny sprawować również samorządy oraz mieszkańcy, za pomocą konsultacji społecznych. - Zaczną się one po formalnym przejęciu Lasów Państwowych przez nowego dyrektora - wyjaśnił.

- Wszyscy będą mieli równoprawny głos w debacie o przyszłości polskich lasów - przekazał premier. Został zapowiedziany także "ogólnopolski okrągły stół" z leśnikami, polskim przemysłem drzewnym, samorządowcami, mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

Tusk: Włos się jeży na głowie, kiedy odkrywamy działania rządzących do niedawna Polską

- Po następnej Radzie Ministrów przedstawimy informacje dotyczące nadużyć finansowych i dotyczące łamania zasad w wielu instytucjach państwowych - zapowiedział premier.

Jak powiedział Tusk, przykro o tym mówić. - Wolałbym Nowy Rok zaczynać od czegoś miłego, ale te informacje są momentami bardzo, bardzo przygnębiające, o tym w jakim stanie etycznego i organizacyjnego upadku zastaliśmy różne instytucje życia publicznego po rządach PiS-u - dodał premier.

- Włos się jeży na głowie, kiedy tak, krok po kroku, odkrywamy kolejne sfery działania i pazerności finansowej do niedawna rządzących Polską - stwierdził Tusk.

Premier stwierdził, że podczas posiedzenia Rady Ministrów "otrzymał informację o zupełnie niebywałych sytuacjach w instytucjach takich jak Krajowy Zasób Nieruchomości". O sprawie poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

- Powołano ponad 40 spółek - to miało być budownictwo mieszkań dla młodych - przekazał Tusk.

- Co jest efektem kilku lat działalności tej instytucji? Na pewno podwyższenie funduszu wynagrodzeń dla władających tą instytucją - i to w skali naprawdę imponującej, w ciągu kilku lat wzrost funduszu wynagrodzeń to jest ponad 500 proc. - powiedział premier.

Jak dodał, za te pieniądze zbudowali jeden blok z 40 mieszkaniami. Tusk stwierdził ponadto, że "powołano dziesiątki spółek z dziesiątkami rad nadzorczych, sam fundusz nagród został przekroczony o 700 tys. zł".

Premier: Wybory samorządowe odbędą się najprawdopodobniej 7 kwietnia

Tusk został zapytany o możliwy termin wybory samorządowych.

- Odbędą się one najprawdopodobniej 7 kwietnia - stwierdził szef rządu. Jak dodał, druga tura odbyłaby się dwa tygodnie później, czyli 21 kwietnia.

Tusk zadeklarował, że chciałby, aby obecne partie tworzące rząd przystąpiły do wyborów jako Koalicja 15 Października.

