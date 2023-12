Premier Donald Tusk w sobotę wygłosi orędzie noworoczne do narodu. Lider Koalicji Obywatelskiej poinformował o tym w mediach społecznościowych.

"Niemożliwe stało się możliwe! Dziś wieczorem w TVP (!) moje orędzie noworoczne" - napisał Donald Tusk w serwisie X. Polityk podkreślił, że to jego pierwsze orędzie w telewizji publicznej od dziesięciu lat. "I to po polsku!" - dodał.

Premier Donald Tusk wygłosi orędzie. Znamy termin

Swoje pierwsze przemówienie noworoczne w obecnej kadencji Donald Tusk wygłosi w momencie wysokiej polaryzacji politycznej.

Choć jego gabinet został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę 13 grudnia, wokół działań koalicji rządzącej narosło już wiele kontrowersji. Gwałtowny sprzeciw polityków Zjednoczonej Prawicy wywołały zmiany w mediach publicznych wprowadzone przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza, po których prezydent zawetował ustawę okołobudżetową.

Do Polski wpłynęło także 5 mld euro z KPO. Decyzja o wypłaceniu funduszy została zatwierdzona przez odpowiednie organy UE jeszcze w okresie rządów Mateusza Morawieckiego. Nie było jednak wiadomo, kiedy pieniądze trafią do Polski. Doszło do tego na krótko po wizycie Tuska w Brukseli. Na informacje o pojawieniu się funduszy Tusk zareagował triumfalnie. "Załatwione, tak jak obiecałem" - napisał na platformie X (wcześniej Twitter).

Z kolei w piątek w polskiej przestrzeni powietrznej przez około trzy minuty przebywała rosyjska rakieta. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i wojsko zapewniają, że cały czas kontrolowało sytuację. Innego zdania są jednak politycy Zjednoczonej Prawicy, którzy skrytykowali reakcję państwa na incydent.

