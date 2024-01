Do potężnego, samoistnego wstrząsu doszło w kopalni KGHM Zakłady Górnicze w Lubinie. W miejscu zagrożonym przebywało siedmiu górników, wszyscy zostali ewakuowani. Ostatecznie sześciu z nich, z różnymi obrażeniami, trafiło do szpitala.

W środę doszło do wstrząsu na terenie należącym do KGHM Zakłady Górnicze w Lubinie. Ruch o sile górniczej "szóstki" był wyczuwalny po godzinie 9:00. Doszło do niego samoistnie.



W rejonie zagrożonym przebywało siedmiu górników. Wszyscy zostali ewakuowani.

Lubin. Wstrząs w kopalni górniczej. Sześciu poszkodowanych

- Sześć osób zostało poszkodowanych. Zgłaszali różne obrażenia, zaopiekowano się nimi na miejscu. Następnie przewieziono ich do placówek medycznych, do szpitali - przekazała rzeczniczka KGHM Polska Miedź Sylwia Jurgiel w rozmowie z polsatnews.pl.



Obrażenia nie zagrażają życiu pracowników. O tym czy będą musieli pozostać na oddziałach medycznych zadecydują lekarze.

Radio Wrocław podało, że najciężej ranny górnik z urazem głowy trafił do szpitala w Legnicy. Akcja ratunkowa służb zakończyła się przed godziną 13:00.



To nie pierwszy taki przypadek w ostatnim czasie. W grudniu doszło do wypadku w kopalni Piast-Ziemowit w Bieruniu. Wówczas rannych zostało dwóch górników, na których spadły skały stropowe.