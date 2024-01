- Chcemy na wiosnę procedować ustawę dotyczącą związków partnerskich - powiedziała minister ds. równości Katarzyna Kotula. Przekazała, że w tym temacie są prowadzone rozmowy z PSL. - Jeśli ta ustawa wejdzie w życie, będę jedną z pierwszych osób, która w taki związek ze swoim partnerem wstąpi - zadeklarowała posłanka Lewicy. Minister odniosła się także do sytuacji w mediach publicznych.

- Bardzo bym chciała, aby odpartyjnienie spółek państwa nie było tylko hasłem. Wszyscy widzieli, jak Zjednoczona Prawica podzieliła sobie państwo. Chciałabym, by prawdziwie dobra zmiana pokazała Polakom, jak można to zrobić - powiedziała w "Graffiti" u Grzegorza Kępki Katarzyna Kotula.

- Będę upierać się przy tym, abyśmy zrealizowali obietnice wyborcze. W spółkach pewne zmiany muszą się dokonać. Chciałabym, aby w spółkach i ministerstwach pracowali eksperci - dodała.

Jak zaznaczyła Kotula, spółki można odpolitycznić począwszy od naboru poprzez sposób wynagradzania osób w nich pracujących. - W czasach PiS osoby pracujące w spółkach w ramach podziękowania odpłacały się partii-matce wpłatami w czasie kampanii wyborczej - wyjaśniła.

Kotula o sytuacji w mediach publicznych: Pierwsze podeście to nie była perfumeria

Katarzyna Kotula odniosła się także do sytuacji w mediach publicznych.

- Nikt nie mówi, że to pierwsze podeście to była perfumeria - podkreśliła. - Słucham co w sprawie mówi prof. Ewa Łętowska. Ona także zaznaczyła, że nie da się inaczej - dodała minister.

- Bardzo bym chciała, aby media publiczne pełniły funkcje edukacyjne i informacyjne - przekazała Kotula. - Obiecaliśmy, że będzie ustawa dotycząca mediów publicznych. Jestem przekonana, że w ciągu najbliższych tygodni będzie ona procedowana - dodała.

Kotula: Będę jedną z pierwszych osób, która w związek partnerski wstąpi

Minister do spraw równości zadeklarowała także, że ustawa dotycząca związków partnerskich pojawi się jak najszybciej. - Chcielibyśmy ją na wiosnę procedować - dodała.

- W ustawie ma być zawieranie związków w urzędach. Mamy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który uznał, że należy uregulować związki partnerskie - zaznaczyła Kotula. - Rozmawiamy z naszymi koalicjantami z PSL, aby to był projekt rządowy - zaznaczyła.

ZOBACZ: Europejski Trybunał Praw Człowieka: Polska powinna wprowadzić związki jednopłciowe

- Umówiliśmy się ze środowiskiem osób LGBT, że przed ustawą o związkach partnerskich, do Kodeksu Karnego będzie wpisana mowa nienawiści ze względu na orientację i płeć - dodała minister ds. równości.

- Jeśli związki partnerskie wejdą w życie, będę jedną z pierwszych osób, która w taki związek ze swoim partnerem wstąpi - zadeklarowała.

Katarzyna Kotula przekazała, że nie wyklucza, że niektóre rozwiązania z ustawy mogą poprzeć nawet posłowie Konfederacji.

WIDEO: K. Kotula w "Graffiti" o związkach partnerskich: Jako jedna z pierwszych, w taki związek wstąpię

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Minister ds. równości: Pierwszym krokiem jest dekryminalizacja aborcji

- Ustawy dotyczące liberalizacji aborcji są złożone - przekazała Kotula. - Czekają w kolejne na procedowanie - zaznaczyła. Minister dodała, że wątpi czy uda się znaleźć większość za liberalizacją ustawy.

Posłanka zaznaczyła, że pierwszym krokiem jest dekryminalizacja aborcji. - W tej sprawie nie ma kontrowersji - przekazała.

- Dziś nie ma wątpliwości, że jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, to głównie kobiety biorą opiekują się nimi. Chcemy, aby w tej sprawie był równiejszy podział obowiązków - powiedziała minister.

Wcześniejsze wydania programu dostępne tutaj.