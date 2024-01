Posłowie we wtorkowej "Debacie Dnia" wrócili m.in. do kwestii wprowadzenia zmian w mediach publicznych. Po tym jak 19 grudnia Sejm podjął uchwałę w sprawie "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej", minister kultury i dziedzictwa narodowego następnego dnia poinformował o zmianach personalnych w zarządach spółek. Minister Bartłomiej Sienkiewicz (KO) powołał się przy tym na przepisy Kodeksu spółek handlowych, co według m.in. polityków Zjednoczonej Prawicy jest niepraworządne.

Od czasu głosowania w siedzibie TVP i PAP posłowie PiS prowadzą rotacyjne dyżury, nazywane przez siebie interwencją poselską i starają się utrudnić prace nowemu kierownictwu instytucji.

Poseł PiS o zmianach w TVP: Widziałem faceta, który bije naszą posłankę

- Nam się nie podoba styl i to, że łamiecie prawo. Dzisiaj opowieści o tym, ze to będą tacy czy inni, że oni tak weszli, czy inaczej weszli... do TVP weszły gangusy - ostro skomentował sytuację przejęcia władzy przez nowy zarząd poseł Dariusz Stefaniuk. Nawiązał przy tym do incydentu z 20 grudnia, kiedy to podczas przepychanki w budynku TVP poszkodowana została posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Joanna Borowiak. Media obiegło zdjęcie kobiety trzymającej uszkodzoną rękę na temblaku. - Byłem przy tym, widziałem tego faceta, w skórze, w kapturze... Faceta, który bije naszą posłankę malutką, drobniutką... - przekonywał polityk Zjednoczonej Prawicy.

Prowadząca Agnieszka Gozdyra dopytywała posła Stefaniuka o użyte słownictwo, konkretnie słowo "gangus". - No ja go tak nazywam - tłumaczył się poseł.

W rozmowę włączył się przedstawiciel KO, Grzegorz Napieralski, który podkreślił, że na incydent z udziałem posłanki Borowiak szybko zareagował marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050-TD). - Skontaktował się z panią poseł, zaproponował pełną pomoc medyczną. Dalej poseł KO odpierał ataki polityka Zjednoczonej Prawicy, stwierdzając, że pracownik, który starł się z posłanką Borowiak mógł być zatrudniony w czasie ośmioletnich rządów PiS. - Sam pan poseł powiedział, że ten człowiek jest najprawdopodobniej pracownikiem TVP, no to przecież wy go zatrudnialiście...

- Nie, nie my - stanowczo zaoponował poseł Stefaniuk. - Panu się wydaje, że do TVP wszyscy przyszli w 2015 roku? A może w 13 lub 12? No chyba pan sobie żartuje teraz - skomentował polityk PiS.

Przedstawiciel Konfederacji, Michał Urbaniak, wyraził sceptycyzm wobec wprowadzanych w mediach publicznych zmian, nie opowiadając się po stronie byłej ani obecnej władzy. - Widzimy, że jedna ekipa traci swoich aparatczyków w mediach publicznych a druga ekipa będzie ich tam wprowadzać - tłumaczył w programie. Agnieszka Gozdyra zapytała byłego posła Konfederacji, czy jego zdaniem "dziennikarze którzy przenoszą się do TVP są aparatczykami Platformy?".

- Tak to dla wielu Polaków wygląda - podsumował poseł, dodając, że on osobiście "takie właśnie może odnieść wrażenie, że tak będzie".

27 grudnia minister Sienkiewicz podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. Jak przekazał w komunikacie, ma to związek z "decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych".

dk/ako / Polsatnews.pl