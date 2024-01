Pies zagryzł dwumiesięczne dziecko. Tragedia w Zgorzelcu

Pies rasy bulterier zaatakował i dotkliwie pogryzł dwumiesięczną dziewczynkę. Niemowlę trafiło do szpitala. Niestety lekarzom nie udało się uratować życia dziecka.

Do tragedii doszło we wtorek po południu w jednym z domów w Zgorzelcu (woj. dolnośląskie).

Jak podaje RMF FM pies rasy bulterier zaatakował dwumiesięczną dziewczynkę. Dziecko zostało przetransportowane do lokalnego szpitala.

- Doszło do niewyobrażalnej tragedii. Około godz. 16.30 zespół pogotowia ratunkowego przywiózł do naszego szpitalnego oddziału ratunkowego siedmiotygodniową dziewczynkę z objawami pogryzienia przez psa - powiedział w rozmowie z muzyczneradio.pl Marcin Wolski, dyrektor do spraw lecznictwa szpitala w Zgorzelcu.

Jak poinformował dziewczynka miała obrażenia w okolicy głowy. Niestety lekarzom nie udało się jej uratować.

- Stan dziecka był na tyle ciężki, że nawet natychmiastowo podjęta reanimacja nie przyniosła skutku. Dziewczynka zmarła o godz. 18.10 - dodał.

dk / Polsatnews.pl