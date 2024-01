Ministerstwo Finansów zwróciło się oficjalnie do Google Polska z prośbą o udzielnie informacji o przyczynach nieprawdziwej publikacji dotyczącej kursu złotego. Chce uzyskać informacje "jakie działania podejmie Google, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości".

"Ministerstwo Finansów zwróciło się oficjalnie do Google Polska o udzielnie informacji: - o przyczynach wczorajszej nieprawdziwej publikacji dotyczącej kursu złotego oraz - o tym, jakie działania podejmie, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości" - napisało Ministerstwo.

Ministerstwo Finansów zwróciło się oficjalnie do Google Polska o udzielnie informacji: - o przyczynach wczorajszej nieprawdziwej publikacji dotyczącej kursu złotego oraz - o tym, jakie działania podejmie, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Spadek kursu złotego. Reakcja ministra finansów: To "fejk"

Prośba jest reakcją na poniedziałkowe wydarzenia. 1 stycznia indeksy walutowe w wyszukiwarce Google wskazywały na nagły spadek wartości złotówki. Przelicznik pokazywał, że 1 euro kosztuje 5,27 złotych, 1 dolar 4,85 zł, a 1 funt brytyjski 6,18 złotych. Spadek zauważono po godzinie 15:00.

Do sprawy szybko odniósł się minister finansów Andrzej Domański. Wyjaśnił, że dane wzięte przez Google są w rzeczywistości fałszywe. "Spokojnie. Ten kurs złotego, który sieje panikę to „fejk” (błąd źródła danych). Za chwilę otworzą się rynki w Azji i sytuacja wróci do normy" - napisał wówczas na swoim profilu na X.

Do wpisu zamieścił zdjęcie z ekranu Bloomberga, na którym widniała informacja, że w rzeczywistości 1 euro kosztuje 4,34 złotych.