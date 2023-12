Unia Europejska będzie miała nowy pakt migracyjny? Jest porozumienie

"Rada Europejska i Parlament Europejski doszły do porozumienia w sprawie reformy usprawniającej unijny system migracyjny i azylowy" - poinformowała w mediach społecznościowych hiszpańska delegacja przewodnicząca Radzie Unii Europejskiej. Zmiany zawarte w pakcie zakładają m.in. przyspieszoną deportację osób, których wnioski o azyl zostały odrzucone i obowiązkowy mechanizm solidarnościowy.

Po długich negocjacjach przedstawiciele krajów członkowskich Unii Europejskiej i Brukseli osiągnęli w środę porozumienie w sprawie reformy przepisów dotyczących postępowania z osobami ubiegającymi się o azyl i migrantami.

Zanim zmiany wejdą w życie, muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Radę Europejską i Parlament Europejski.

Nowy pakt migracyjny UE. Zawiera mechanizm solidarnościowy

Nad negocjacjami czuwała Hiszpania, która sprawuje obecnie prezydencję w Unii Europejskiej. Przedstawiciele delegacji z Madrytu przekazali informację o porozumieniu w mediach społecznościowych.

"Rada Europejska i Parlament Europejski doszły do porozumienia w sprawie reformy usprawniającej unijny system migracyjny i azylowy. Osiągnięto porozumienie polityczne w sprawie pięciu dokumentów nowego paktu UE w sprawie migracji i azylu" - czytamy we wpisie.

Proponowane zmiany zakładają m.in. szybszą weryfikację osób nieposiadających odpowiednich dokumentów, tworzenie przygranicznych ośrodków zatrzymań, przyspieszoną deportację osób, których wnioski o azyl zostały odrzucone oraz obowiązkowy mechanizm solidarnościowy.

Obowiązująca dotychczas zasada, zgodnie z którą pierwszy kraj UE, do którego wjeżdża osoba ubiegająca się o azyl, jest odpowiedzialny za jej sprawę, nie ulegnie zmianie. Mechanizm solidarnościowy ma jednak na celu wsparcie krajów południa Europy doświadczających znacznego napływu cudzoziemców.

Oznacza to relokację części cudzoziemców do innych krajów UE. Te państwa, które nie zgodzą się na przyjęcie migrantów będą zobowiązane udzielić wsparcia finansowego lub materialnego tym członkom bloku, którzy to zrobią.

Nowy pakt migracyjny UE. Jeden kraj przeciwko

Choć zmiany nie zostały jeszcze wprowadzone w życie, informacja o osiągniętym porozumieniu spotkała się z pozytywnym odbiorem przedstawicieli Unii Europejskiej i rządów państw członkowskich, z jednym wyjątkiem.

"Migracja jest wspólnym europejskim wyzwaniem - dzisiejsza decyzja pozwoli nam wspólnie nim zarządzać" - skomentowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Według minister spraw zagranicznych Niemiec Annaleny Baerbock reforma systemu azylowego była "pilnie potrzebna i długo wyczekiwana". Minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Piantedosi określił porozumienie jako "wielki sukces", który sprawi, że kraje takie jak Włochy "nie będą się czuć osamotnione".

Z kolei premier Grecji Kiriakos Mitsotakis przyznał podczas spotkania swojego gabinetu, że jest "usatysfakcjonowany", dodając, że osiągnięte porozumienie jest reakcją "na wielki krajowy wysiłek na rzecz wdrożenia surowej, ale sprawiedliwej polityki imigracyjnej".

Informacja o osiągnięciu porozumienia nie spodobała się w Budapeszcie. Węgierski rząd zapewnił, że nie zgodzi się na przyjęcie paktu.

"Odrzucamy ten pakt migracyjny z całą mocą (...). Nie wpuścimy nikogo wbrew naszej woli, nikt z Brukseli ani nigdzie indziej nie może nam powiedzieć, kogo możemy wpuścić, i z całą stanowczością odmawiamy ukarania nas za to stanowisko" - oświadczył minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto, cytowany przez agencję AFP.