Jaka pogoda w czwartek, 28.12.23 rano?

Na całym prawym brzegu Wisły oraz na Kielecczyźnie będzie to dość chłodna noc. Nie oznacza to jednak, że powrócą charakterystyczne dla grudnia mrozy, co to, to nie. Spodziewamy się, że na wspomnianym obszarze temperatura będzie wahać się od 0 do -1 stopnia Celsjusza.

O wiele wyższe wartości na termometrach będziemy odnotowywać w dzielnicach zachodnich. Od Pomorza, przez ziemię lubuską, Wielkopolskę, aż po Dolny Śląsk, Opolszczyznę i Górny Śląsk termometry pokażą 4-6 kresek na plusie.

Co ciekawe, spodziewamy się też niewielkiego "bąbla ciepła" na ziemi przemyskiej. Tam również +5 stopni. Poranek będzie bardzo chłodny w Zakopanem i okolicach - tam nawet 6 kresek poniżej zera!

Nad niemal całą Polską spodziewamy się wielu rozpogodzeń. Wyjątkiem będzie Pomorze oraz północna część Wielkopolski – tam od wczesnych godzin porannych będzie przemieszczał się mokry front. Warto odnotować, że nie powinno z niego spaść zbyt wiele deszczu, a w godzinach przedpołudniowych zacznie się rozpogadzać.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed roztopami w powiatach:

cieszyńskim,

żywieckim,

karkonoskim

Stany wielu rzek w Polsce wciąż przekraczają normy. Najgorsza sytuacja rysuje się w dzielnicach centralnych oraz na zachodzie, w zlewni Nysy Łużyckiej. Są jednak spore szanse na to, że sytuacja wkrótce się ustabilizuje, w czym z pewnością pomoże brak opadów deszczu i śniegu.

Jaka pogoda w czwartek, 28.12.23 popołudniem?

Słońce rozgości się nad praktycznie całą zachodnią częścią Polski. Nie zabraknie go też na Podkarpaciu. Przelotne zachmurzenie będzie utrzymywać się w północnej części Górnego Śląska oraz w województwie świętokrzyskim.



Gęste chmury piętra niskiego zdominują pogodę:

w kujawsko-pomorskim,

na Warmii i Mazurach,

na Podlasiu,

na Mazowszu,

w województwie lubelskim

Tam szanse na rozpogodzenia są znikome.

Na zachodzie liczymy nawet na 10-12 stopni na plusie! Najcieplej będzie na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku. W centrum 5-7 kresek powyżej zera, a na Podlasiu tylko +2°C. Kontrast temperaturowy będzie więc znaczący.



Warto na moment zatrzymać się na wspomnianym w tytule efekcie fenowym. Co to oznacza w praktyce? Feny to ciepłe wiatry, które szybko ogrzewaną powietrze na niewielkim obszarze. Spodziewamy się, że późnym popołudniem, za sprawą podmuchów wiatru, w taki sposób ogrzeje się powietrze nad południową częścią Polski. Jest dość prawdopodobne, że to właśnie dzięki fenowi unikniemy przymrozków w nocy z czwartku na piątek.

Jaka pogoda w czwartek, 28.12.23 wieczorem?

W całym kraju spodziewamy się utrzymania temperatur dodatnich. Najcieplej wciąż na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku – nawet +6 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach od 3 do 4 kresek na plusie. W górach także dodatnie wskazania na termometrach. Tytuł „Polskiego Bieguna Zimna” powróci do Suwałk, gdzie liczymy na -1°C późnym wieczorem.



Po zachodzie słońca Polskę będzie można podzielić na dwie części: pochmurną (na północ od linii Poznań – Toruń – Warszawa – Białystok) oraz rozgwieżdżoną południową, gdzie raczej nie powinno zawieruszyć się zbyt wiele obłoków.



Niestety, ale ostatni piątek 2023 roku raczej nie zapisze się w kalendarzach tak dobrze, jak czwartek. O szczegółach opowiemy w jutrzejszym newsie pogodowym!

