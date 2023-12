Tragedia w Małopolsce. Auto wpadło do rzeki, są ofiary

Strażacy otrzymali zgłoszenie do wypadku we wtorek o godzinie 7:11. Do tragedii doszło w miejscowości Czechy - nieopodal stolicy Małopolski. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że auto rozbiło się o drzewo, a następnie wpadło do Szreniawy.

Tragedia w Małopolsce. Nie żyje mężczyzna

W samochodzie znajdowały się trzy osoby. - Dwie z nich wyszły z pojazdu o własnych siłach, ale trzecia osoba była nieprzytomna i wymagała pomocy medycznej - przekazał nam mł. kpt. mgr Hubert Ciepły.

- Po wyciągnięciu mężczyzny przez strażaków przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Niestety mimo podjętej akcji ratunkowej zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon. Mężczyzna miał 62 lata - poinformował strażak.

W akcji wydobycia samochodu oraz ofiar wypadku uczestniczyło sześć jednostek małopolskiej PSP.

Tego dnia doszło również do innego śmiertelnego wypadku drogowego na terenie Małopolski. W Witeradowie pod Krakowem samochód osobowy uderzył w drzewo. Auto zostało doszczętnie zniszczone.

Ratownikom pogotowia medycznego nie udało się uratować 49-letniego kierowcy. Mężczyzna zmarł na miejscu. Droga powiatowa 1076 jest zablokowana.