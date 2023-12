Nie żyje południowokoreański aktor Lee Sun-kyun. 48-latek zyskał międzynarodową sławę dzięki nagrodzonej w 2019 roku Oscarem produkcji "Parasite". W ostatnich dniach policja przesłuchiwała go w związku ze śledztwem ws. zażywania nielegalnych substancji. Ciało aktora znaleziono w jego samochodzie.

Lee Sun-kyun zyskał popularność po zagraniu roli Park Dong-ika, ojca bogatej rodziny Parków w filmie "Parasite" z 2019 roku. Wcześniej występował m.in. w serialach "Behind the White Tower" z 2007 roku i "Pasta" z 2010 roku oraz thrillerze science-fiction "Dr. Brain", za który był nominowany do międzynarodowej nagrody Emmy - przypomina CNN.

Policja w stolicy Seulu otrzymała zgłoszenie o zaginięciu Lee Sun-kyuna od jego menadżera. W środę rano 48-latka znaleziono w samochodzie, śledczy przypuszczają, że mężczyzna sam odebrał sobie życie.

Funkcjonariusze z miasta Incheon oświadczyli, że Lee był przesłuchiwany trzykrotnie od października w ramach dochodzenia w sprawie rzekomego zażywania narkotyków. Ostatnio został wezwany na policję 23 grudnia, gdzie spędził 19 godzin, zanim został zwolniony następnego dnia. W trakcie prowadzonego śledztwa aktor był badany na obecność narkotyków, wszystkie testy dały wynik negatywny.

Nie żyje aktor znany z "Parasite". Twierdził, że był szantażowany

Lee zeznawał, że został nakłoniony do zażywania narkotyków przez osobę, która następnie wykorzystała ten fakt do szantażowania aktora. Mężczyzna złożył pozew przeciwko domniemanemu szantażyście, policja wiedziała o sprawie zażywania nielegalnych substancji zanim zgłosił się do niej Lee. W trakcie dochodzenia aresztowano mężczyznę i kobietę.

Pogrzeb aktora odbędzie się w gronie rodziny i bliskich współpracowników - przekazała południowokoreańska agencja prasowa Yonhap, powołując się na jego agencję aktora, Hodu & U Entertainment.

"Aktor Lee Sun-kyun zmarł dzisiaj. Nie ma sposobu, aby powstrzymać smutek i zdruzgotane uczucia" - przekazała cytowana przez południowokoreańskie medium firma. - "Prosimy o powstrzymanie się od rozpowszechniania fałszywych informacji opartych na spekulacjach lub przypuszczeniach" - głosi oświadczenie.