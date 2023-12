Izabella Cywińska nie żyje. Reżyserka miała 88 lat

23 grudnia zmarła wybitna reżyserka, dyrektorka teatrów i pierwsza osoba na stanowisku ministra kultury po utracie władzy przez PZPR. Izabella Cywińska miała 88 lat.

Izabela Cywińska nie żyje

Cywińska urodziła się w 1935 we Lwowie, wychowywała - w rodzinnym majątku Kamień Puławski na Lubelszczyźnie. Pochodziła z rodziny szlacheckiej. Studiowała etnografię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie (dziś: Akademia Teatralna).

"(...) Wczoraj odeszła Wielka Dama polskiego teatru, Izabella Cywińska – legendarna dyrektorka Teatru Nowego w Poznaniu, Matka-założycielka i twórczyni jego słynnego zespołu, reżyserka teatralna, filmowa, telewizyjna. Minister Kultury w pierwszym solidarnościowym rządzie III RP, „Dziewczyna z Kamienia”…"

"Rozmawialiśmy telefonicznie w ten wtorek, jak co tydzień: o teatrze i o polityce, i trochę o nadchodzących świętach. O zdrowiu - broń boże, to od roku był temat zakazany. – Jak Mama się czuje? – miałem zaszczyt tak panią Izę nazywać. – Szkoda czasu, synku. Boli jak zaraza, więc nie ma co gadać. Jak na chwilę przestaje, czytam to nasze wydawnictwo na stulecie Nowego. Świetne jest. – Cieszę się. To zadzwonię jeszcze w Wigilię… Czytaj, teatralna Mamo, twórz i odpoczywaj w spokoju" - napisał na Facebooku.





mak