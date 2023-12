Nie żyje Maciej Iłowiecki. Był publicystą i członkiem KRRiT

W wieku 88 lat zmarł dziennikarz Maciej Iłowiecki. O jego śmierci poinformował w mediach społecznościowych ks. Andrzej Luter. "Na prośbę wdowy informuję, że zmarł Maciej Iłowiecki, dziennikarz "Polityki" do 13 grudnia 1981 roku, czyli do wprowadzenia stanu wojennego. Potem pisał do prasy podziemnej. W wolnej Polsce zaangażował się m.in. w budowę nowego ładu medialnego" - napisał.

Jak dodał, zmarły "w ostatnich miesiącach bardzo chorował, cierpiał".

Nie żyje Maciej Iłowiecki. Był dziennikarzem i członkiem KRRiT

Tadeusz Maciej Iłowiecki urodził się w Piekarach Śląskich. Choć był absolwentem biotechniki na Uniwersytecie Warszawskim, związał się zawodowo z dziennikarstwem i publicystyką. W okresie PRL pisał m.in. dla "Polityki", "Przeglądu Technicznego" czy "Problemów".

Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu jako ekspert "Solidarności" do spraw mediów. Po przemianach ustrojowych kontynuował swoją działalność medialną. Współpracował m.in. z telewizją Polsat jako częsty gość programu publicystycznego "Bumerang".

W latach 1993-1994 zasiadał w Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, gdzie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. Następnie, w latach 2004-2011, był członkiem Rady Etyki Mediów. W 2014 roku Iłowiecki został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Orderem Odrodzenia Polski za "wybitny wkład w rozwój polskich mediów audiowizualnych".

