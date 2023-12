Raina Huang to 29 letnia kobieta, która ze swojej pasji zrobiła dobrze zarobkową pracę. Sama siebie określa "profesjonalnym zjadaczem". Od 10 lat podróżuje po świecie i pochłania ogromne ilości jedzenia. - Teraz jest to moja praca na pełen etat i jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tak pracować - mówi.

30 tysięcy dolarów, tyle w ciągu ostatnich miesięcy była w stanie zarobić Raina Huang. Jak sama tłumaczy, jej sposób na zarabianie pieniędzy jest prosty. W internecie wyszukuje wyzwań i konkursów organizowanych przez restauracje, w których za wykonanie otrzymuje się pieniądze.

Przykładem może być niedawna podróż 29-latki do Los Angeles, gdzie zadaniem było zjedzenie 100 pierogów w 10 minut. Dzięki zwycięstwu w konkursie Raina Huang otrzymała 1000 dolarów.

Innym konkursem, który udało się wygrać, odbywał się trakcie podróży pod Tajwanie. Kobieta wzięła udział w wyzwaniu, w którym to musiała poradzić sobie z ilością sushi odpowiadającej jej wzrostowi, czyli 158 cm, co równa się 108 talerzom. Raina Huang poradziła sobie z daniem w 35 minut, a na wszelki wypadek zjadła jeszcze sześć dodatkowych talerzy.

Zaczęło się od grania w gry

Swoje niesamowite wyczyny 29-latka prezentuje między innymi na TikToku i Youtubie. Jak sama przyznaje, od zawsze potrafiła bardzo dużo i szybko jeść.

- Myślę, że to z powodu grania w gry wideo, po prostu chciałam jeść szybko, żeby wrócić do gry. Prawie codziennie chodzę do restauracji, a kiedy jestem w trasie, codziennie wykonuję różne zadania. Teraz jest to moja praca na pełen etat i jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tak pracować. Zapraszają mnie restauracje, aby spróbować swoich sił - opowiadała.

Raina Huang swój talent postanowiła przełożyć na pieniądze, gdy udało jej się wygrać konkurs, w którym trzeba było zjeść burrito o wadze 1,8 kilograma. Wówczas to, jak sama stwierdziła, doszło do niej, że ludzie "lubią patrzeć, jak je".

- Nie miałam pojęcia, że ​​w niektórych miejscach zaczną mi dawać jedzenie za darmo, bo będę mogła dużo zjeść. Po pięciu miesiącach ciągłego nagrywania na YouTube'a odważyłam się i postanowiłam zająć się tym na pełny etat. Teraz zarabiam więcej niż wtedy, gdy byłam szefem kuchni i zarabiałam 2000 dolarów miesięcznie - podkreśliła.

mjo / Polsatnews.pl