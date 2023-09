"Rasta Roszpunka" to najprawdopodobniej nowy rekordzista świata w kategorii najdłuższych, naturalnych włosów. Nietypową fryzurę mężczyzna zapuszczał ponad 40 lat.

O Jamajczyku głośno zrobiło się, gdy film z jego udziałem opublikowano na instagramowym koncie Jamaicaviralofficial. Na nagraniu widać, jak mężczyzna stoi na dachu budynku, a jego włosy spadają kilka metrów.

Choć do tej pory nikt dokładnie nie zweryfikował długości dredów "Rasta Roszpunki", komentujący przesłali film do biura Księgi Rekordów Guinessa.

Jak możemy przeczytać w komentarzach do filmu, włosy mężczyzny wyjątkowe są nie tylko ze względu na długość. U nasady głowy są one siwe, następnie przechodzą w brąz, by zakończyć się kolorem czarnym.

Obecną rekordzistką świata w kategorii najdłuższych dredów jest Asha Mandela. Jej wynik to nieco ponad pięć metrów.

Zdaniem internautów "Rasta Roszpunka" znacząco przebija ten wynik. By rekord został uznany, włosy muszą zostać zmierzone przez sędziów z Księgi Rekordów Guinessa.

