Rosyjski propagandysta w szpitalu. Media: Został otruty

Były dyrektor propagandowej telewizji rosyjskiej RT Anton Kuzniecow-Krasowski został otruty - podaje portal Kyiv Post, powołując się na źródła w ukraińskim wywiadzie wojskowym (HUR). Wcześniej nazwisko propagandysty obiegło światowe media, gdy wzywał do "topienia i palenia ukraińskich dzieci".

Informacje o pobycie w szpitalu pojawiła się w na profilu Antona Kuzniecowa-Krasowskiego w niedzielę w mediach społecznościowych. Jak można przeczytać, na początku tygodnia propagandysta "miał problemy z żołądkiem".

"Później straciłem przytomność. Zabrali mnie do kliniki. Powoli wracam do siebie" - napisał, zamieszczając zdjęcie z łóżka.

Według doniesień portalu Kyiv Post Anton Kuzniecow-Krasowski został otruty. Wbrew temu, co pojawiło się w mediach społecznościowych, stan propagandysty ma się pogarszać.

"Najprawdopodobniej ostatnich postów sam nie publikował" - podaje Kyiv Post za źródłami w HUR.

Kim jest Anton Kuzniecow-Krasowski?

Anton Kuzniecow-Krasowski po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku został objęty sankcjami Unii Europejskiej. Był dyrektorem propagandowej telewizji rosyjskiej RT.

W październiku 2022 roku jego wypowiedź z programu na żywo obiegła światowe media. Rosyjski propagandysta mówił o "topieniu i paleniu ukraińskich dzieci". - Jak ktoś powie, że okupuje go Moskwa, od razu trzeba wrzucić go do rzeki z silnym nurtem - powiedział.

ZOBACZ: Rosja: Propagandysta Anton Krasowski wzywał do topienia dzieci. Został zwieszony

Na jego słowa zareagowała m.in. redaktor naczelna telewizji RT, rosyjska propagandystka Margarita Simon. "Przerwaliśmy czasowo naszą współpracę, ponieważ ani ja, ani reszta zespołu RT nie może sobie pozwolić na to, by być kojarzonym z podobnymi zachowaniami" - przekazała.



Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba ocenił, że wypowiedź Krasowskiego to "agresywne podżeganie do ludobójstwa”.



Źródła: Kyiv Post, Nexta