Historię 24-latka, odbywającego karę za drobne przestępstwa podatkowe, opisują włoskie media.

W domu w rejonie miasta Frosinone w centralnych Włoszech 24-latek czuł się bardzo samotny. Jak przyznał, nie miał z kim rozmawiać, a gdy nadchodziły Święta, czuł się coraz gorzej.

Włochy. Skazany uciekł z aresztu domowego do więzienia na święta

Dlatego postanowił opuścić areszt domowy, zgłosić się do pobliskiego więzienia w Cassino i poprosić o możliwość spędzenia Bożego Narodzenia z innymi więźniami. Swój plan zrealizował, nie informując o tym ani sądu czuwającego nad przebiegiem odbywania kary, ani swojego adwokata.

Zapukał do bramy zakładu karnego i wyjaśnił funkcjonariuszom służby więziennej, jaką ma prośbę. Ci zaś, nie wiedząc, co w tej sytuacji zrobić, wezwali karabinierów. Wysłuchali oni historii młodego skazanego, jednak najważniejszy był dla nich fakt, że 24-latek naruszył zasady aresztu domowego. To zaś nie prowadziło do rezultatu, na jaki miał nadzieję. Strażnicy nie wpuścili go do więzienia, a tylko odwieźli do domu.

Jak podała prasa, karabinierzy zapewnili wprawdzie, że przekażą sędziemu jego prośbę, ale najpierw 24-latek musi stanąć w trybie pilnym przed sądem pod zarzutem ucieczki.

mak / PAP