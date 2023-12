Ryan O'Neal zmarł w piątek w wieku 82 lat - poinformował na Instagramie syn aktora Patrick O'Neal. Nie podano przyczyny śmierci, ale w 2012 roku aktor przyznał, że choruje na raka prostaty.

O'Neal zasłynął przede wszystkim z roli w wyprodukowanym w 1970 roku melodramacie "Love Story", który okazał się wielkim kasowym sukcesem. O'Neal zagrał w nim u boku Ali MacGraw. Za tę rolę był nominowany do Oscara i Złotego Globu.

Ryan O'Neal. Barbra Streisand pożegnała aktora

W 1972 roku wraz z Barbrą Streisand O'Neal wystąpił w wyreżyserowanej przez Petera Bogdanovicha komedii "No i co, doktorku?".

"Jestem zasmucona wieścią o śmierci Ryana O'Neala. Nakręciliśmy razem dwa filmy, "No i co, doktorku?" i "The Main Event". Był zabawny i czarujący, będziemy o nim pamiętać" - napisała Streisand w mediach społecznościowych.

W "Papierowym księżycu", również w reżyserii Bogdanovicha, z 1973 roku wraz z ojcem zagrała 10-letnia córka Ryana O'Neala, Tatum, nagrodzona Oskarem za najlepszą rolę drugoplanową w tym filmie.

Ryan i Tatum O'Neal wystąpili następnie razem w kolejnej komedii Bogdanovicha "Nicklodeon".

Aktor zagrał też główną rolę w filmie Stanleya Kubricka "Barry Lyndon" z 1975 roku.

an/polsatnews.pl/PAP