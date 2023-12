32-letnia Kelsey Hatcher w wieku 17 lat dowiedziała się, że ma dwie macice. Szpital University of Alabama w Birmingham (UAB) opisał, że takie schorzenie dotyka 0,3 proc. kobiet. Jeszcze rzadszym przypadkiem w takiej sytuacji, jest ciąża bliźniacza, w której dzieci znajdują się w różnych macicach. Zdaniem lekarzy takie prawdopodobieństwo wynosi jeden do miliona. Jednak kobieta zaszła właśnie w taką ciążę.

Zaszła w dwie ciąże jednocześnie

Kelsey i jej mąż Caleb mają już trójkę dzieci. Kiedy dowiedzieli się, że kobieta spodziewa się kolejnego potomstwa, sądzili, że będzie to pojedyncza ciąża, w jednej macicy. Prawda wyszła na jaw podczas rutynowego badania USG. Okazało się wtedy, że w drugiej macicy również jest dziecko. - Po prostu nie mogliśmy w to uwierzyć – wspomina kobieta.

Prof. Richard Davis, który współprowadził poród w szpitalu w Alabamie, zwrócił uwagę, że każde dziecko cieszyło się "dodatkową przestrzenią do wzrostu i rozwoju". Stało się tak dlatego, że w przeciwieństwie do typowej ciąży bliźniaczej, każda z dziewczynek miała macicę tylko dla siebie.

Ciąża Hatcher zakończyła się w 39. tygodniu. Z uwagi na nietypowy przypadek poród wymagał podwójnego monitorowania parametrów dzieci, ale także podwójnej liczby personelu. Pierwsze dziecko urodziło się metodą naturalną 19 grudnia około godziny 19:45 czasu lokalnego. Z kolei druga dziewczynka pojawiła się na świecie dzień później około 06:10, za pomocą cesarskiego cięcia.

Dziewczynki z dwóch różnych ciąży urodziły się w odstępie kilkunastu godzin

Z uwagi na tak rzadki przypadek początkowo lekarze nie wiedzieli, czy aby na pewno jest to ciąża bliźniacza. Jednak stwierdzili, że skoro bliźniętami dwujajowymi nazywa się dzieci, które rozwijają się z oddzielnej komórki jajowej, a każde z nich jest zapładniane przez osobny plemnik, to w tym przypadku również ma to zastosowanie.



- Pod koniec dnia było to dwoje dzieci w jednym brzuchu w tym samym czasie. Miały po prostu inne mieszkania - powiedział prof. Davis.

Hatcher powiedział, że rodzina wróciła do domu i może "cieszyć się świętami". Wcześniej kobieta spodziewała się terminu porodu na Boże Narodzenie.