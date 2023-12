Prezes PiS Jarosław Kaczyński złożył życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych polityk zaapelował o odbudowę wspólnoty. - By było to moment, w którym jednoczymy jednoczymy się jako Polacy - zaznaczył prezes. Życzenia złożył także były premier Mateusz Morawiecki.

Dużymi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński złożył świąteczne życzenia.

- Życzę wszystkim z Państwa, abyście mogli świąteczny czas spędzić z rodzinną, z najbliższymi i przyjaciółmi - powiedział na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych polityk. - Aby by to był czas refleksji - dodał.

Kaczyński życzył także, aby zbliżające się święta to był "także czas wspólnoty, a tam gdzie to potrzebne, aby to był czas jej odnowienia". - By było to moment, w którym jednoczymy się wokół świątecznego stołu i, w którym jednoczymy się jako Polacy - zaznaczył.

Polityk złożył także życzenia noworoczne.

- Życzę, aby nadchodzący rok był dobry, aby to było rok pokoju - powiedział prezes PiS. - Abyśmy mogli przy końcu nadchodzącego roku być przekonani, że to był to rok dobry dla naszej ojczyzny, dla Polski i dla naszych sąsiadów - podsumował.

Morawiecki: Należy szanować to, że jako Polacy możemy mieć różne poglądy

Życzenia świąteczne złożył także były premier Mateusz Morawiecki.

- Boże Narodzenie to czas, kiedy różnice znikają, a ludzie się do siebie zbliżają - i to daje nam poczucie wspólnoty - przekazał polityk na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Morawiecki zaznaczył, że należy szanować to, że jako Polacy możemy mieć różne poglądy. - Ale pamiętajmy, że są sprawy większe od nas i ważniejsze od bieżących sporów. To rodzina i nasz wspólny dom - powiedział.

- Kiedy jesteśmy razem, nic nie jest w stanie nas pokonać - przekazał były premier. - Z okazji nadchodzących świąt życzę wszystkim Państwu nadziei, uśmiechu i radości - dodał.

