Premier Donald Tusk powołał Krzysztofa Komorskiego na stanowisko wojewody lubelskiego. Jedną z pierwszych decyzji urzędnika było wprowadzenie zmian w wystroju.

Wojewoda lubelski zdjął krzyż. Czarnek wykorzystał sytuację

Ze ściany sali reprezentacyjnej urzędu tzw. sali kolumnowej zniknął krzyż. Dodatkowo w budynku pojawiły się flagi Unii Europejskiej. Komorski wyjaśnił swoją decyzje na jednej z konferencji prasowych.

- Poleciłem zdjęcie krzyża z tej sali przed naszą konferencją. Dla mnie, jako urzędnika, ta czynność jest czymś zwyczajnym i nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Są to pierwsze decyzje, jakie przyszły mi do głowy zaraz po wejściu do tej sali - powiedział nowy wojewoda.

ZOBACZ: Czerwony Krzyż żąda dymisji prezesa białoruskiego oddziału. Chodzi o słowa dotyczące wywozu dzieci

Do sytuacji postanowił odnieść się przedstawiciel partii Prawa i Sprawiedliwości i zaatakował nowego urzędnika. "Barbarzyńcy w natarciu. Chrystianofobia na fali wznoszącej. Taki prezent od pana Komorskiego na Boże Narodzenie" - napisał poseł Przemysław Czarnek.

Krzyż nie zniknął. Urząd wyjaśnia

Urząd uspokaja jednak, że krzyż wcale nie zniknął, a został przeniesiony. "W związku z licznymi pytaniami informujemy, że krzyż z sali kolumnowej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie został zawieszony w miejscu godnym w innej sali urzędu" - czytamy w poście opublikowanym na Facebooku.

"Żłóbek został przeniesiony do holu głównego gmachu przy ul. Spokojnej 4, w miejsce dostępne dla wszystkich, i jest wyeksponowany obok choinki" - dodano.

Wiadomość ucieszyła Przemysława Czarnka. "Presja ma sens" - skomentował polityk PiS.

Kim jest Krzysztof Komorski?

Krzysztof Komorski urodził się w 1983 r. w Lublinie. Ukończył studia magisterskie na kierunku socjologia. Od początku drogi zawodowej jest związany z samorządem. Pracował w Urzędzie Miasta Lublin i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Do tej pory był radnym województwa lubelskiego. 20 grudnia został nowym wojewodą lubelskim. Nominację wręczył mu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański.

W latach 2015-2018 pełnił funkcję zastępcy prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji. Jest wiceprezesem MOSiR "Bystrzyca" w Lublinie. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.