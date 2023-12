Banksy jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów ulicznych we współczesnym świecie. Znany nie tylko ze swoich dzieł, w których często komentuje wydarzenia ze świata, ale także z tego, że pozostaje anonimowy. Swoje prace umieszcza w przestrzeni publicznej, o czym po czasie informuje w mediach społecznościowych.

W piątkowe południe na instagramowym profilu Banksy'ego pojawiło się zdjęcie nowego dzieła. Na znaku drogowym stop artysta umieściły trzy naklejki dronów bojowych. Jak podaje brytyjski dziennik "The Guardian", niecałą godzinę po publikacji zdjęcia nieznani sprawcy zdemontowali znak.

Prezentując swoje nowe dzieła, Banksy zazwyczaj nie podaje ich lokalizacji. Wraz z publikacją rzesza fanów rozpoczyna więc poszukiwania. Tym razem zlokalizowanie znaku przerobionego przez artystę nie było trudne. Na zdjęciu widnieje bowiem tabliczka z nazwą ulicy, przy której artysta umieścił swoją pracę.

Z tego faktu skorzystało dwóch mężczyzn, którzy zdemontowali znak stojący na skrzyżowaniu ulic Southampton Way i Commercial Way w londyńskiej dzielnicy Peckham. Jak podaje "The Guardian", zrobili to niecałą godzinę po tym, jak Banksy opublikował zdjęcie pracy w mediach społecznościowych. Dziennik podkreśla również, że za usunięciem znaku prawdopodobnie nie stał artysta.

To nie pierwszy raz, gdy ktoś kradnie dzieło Banksy'ego. W 2022 roku ukraińska policja zatrzymała grupę osób, które próbowały przywłaszczyć sobie mural zostawiony przez artystę na ścianie jednego z budynków w Kijowie. Złodziei motywuje prawdopodobnie perspektywa dużego zarobku. W przeszłości prace Banksy'ego były sprzedawane na aukcjach nawet za miliony dolarów.

Banksy pokazał nowe dzieło. Może nawiązywać do wojny Izraela z Hamasem

"The Guardian" przypomina, że w 2017 roku artysta stworzył pracę zatytułowaną "Civilian Drone Strike", która przedstawia trzy takie same drony bombardujące dziecięcy rysunek przedstawiający dom. Dzieło zostało sprzedane na aukcji charytatywnej za 205 tysięcy funtów brytyjskich (ok. mln zł). Pieniądze zostały przekazane fundacji walczącej z międzynarodowym handlem bronią.

W tym kontekście nową pracę Banksy'ego można interpretować jako apel o zawieszenie broni w Strefie Gazy. W wyniku akcji odwetowej wojsk izraelskich za atak Hamasu z 7 października zginęło już ponad 20 tysięcy Palestyńczyków.