Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w związku z zuchwałym włamaniem do Ministerstwa Klimatu i Środowiska i kradzieżą m.in. eksponatów z kości słoniowej. Obaj usłyszeli zarzuty karne. Jeden z nich trafił do aresztu. Grozi mu od 5 do 25 lat więzienia.