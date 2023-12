Obraz, który dwa lata temu wyceniano na ok. 15 tys. euro (ok. 65 tys. złotych), został w środę sprzedany w Londynie za blisko 11 mln funtów (ok. 56 mln złotych). Po gruntownych badaniach ustalono, że dzieło namalował Rembrandt, uznawany za jednego z najwybitniejszych malarzy w historii. Eksperci podkreślają, że takie dzieło to rzadkość na rynku aukcyjnym.