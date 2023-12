Rudy Giuliani, wieloletni współpracownik Donalda Trumpa, złożył wniosek o upadłość zaledwie kilka dni po tym jak nakazano mu zapłacić 148 mln dolarów. Sprawa dotyczy zniesławienia dwóch pracownic komisji wyborczej w stanie Georgia. Giuliani twierdził, że w 2020 roku manipulowały one głosami. - Niczego nie żałuję - powiedział 79-latek po ogłoszeniu wyroku sądu.

Rudy Giuliani jest winien miliony dolarów opłat prawnych i niezapłaconych podatków. W związku ze sprawą o zniesławienie sąd nakazał wieloletniemu współpracownikowi byłego prezydenta Donalda Trumpa zapłacić 148 mln dolarów.

Giuliani kilka dni później złożył wniosek o upadłość. - To posunięcie nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem - powiedział Ted Goodman, rzecznik 79-latka, cytowany przez BBC.

Rudy Giuliani oskarżał pracownice komisji wyborczej o manipulowanie głosami

Jak stwierdził Goodman, "nikt nie mógł racjonalnie wierzyć, że pan Giuliani będzie w stanie zapłacić tak wysoką kwotę". Dodał, że ogłoszenie upadłości da Giulianiemu "możliwość i czas na złożenie apelacji, zapewniając jednocześnie przejrzystość jego finansów pod nadzorem sądu upadłościowego".

Współpracownik Trumpa na początku tego roku mówił, że ma trudności finansowe z powodu rosnących opłat prawnych i wydatków. W zeszłym tygodniu ośmioosobowa ława przysięgłych nakazała mu zapłacić 20 milionów dolarów odszkodowania pracowniczkom komisji wyborczej w Georgii - Ruby Freeman i jej córce Wandrei "Shaye" Moss.

Sędzia uznał, że współpracownik Trumpa zniesławił kobiety twierdząc, że manipulowały głosami oddanymi w wyborach prezydenckich w 2020 roku.

"Niczego nie żałuję". Rudy Giuliani pozostaje spokojny

Poszkodowane mówiły, że fałszywe twierdzenie Giulianiego "miały traumatyczny wpływ na ich życie". Freeman podkreślała, że "zawsze będzie musiała być ostrożna z powodu obaw, że może zostać publicznie rozpoznana".

Kobiety otrzymały również po ponad 16 milionów dolarów za - jak uznał sąd - "cierpienia emocjonalne". Kolejna wypłata w wysokości 75 milionów dolarów odszkodowania miałaby zostać podzielona między Freeman i Moss.

Po ogłoszeniu wyroku sądu Giuliani stwierdził, iż "niczego nie żałuje". W środę sędzia nakazał 79-latkowi rozpocząć wypłacanie kobietom pieniędzy, ale jednocześnie stwierdził, że obawia się, że mężczyzna nie zastosuje się do wyroku.

Rudy Giuliani jest winien miliony dolarów

Jak wyjaśnia BBC, amerykańskie prawo w kwestiach upadłościowych nie dopuszcza zlikwidowania długów, które wynikają z "umyślnej i złośliwej" krzywdy wyrządzonej drugiej stronie.

We wniosku o ogłoszenie upadłości znalazło się prawie 20 wierzycieli Giulianiego, w tym Freeman i Moss, ale również Hunter Biden, który pozwał go we wrześniu.

Na liście są również m.in. dwie firmy zajmujące się oprogramowaniem do głosowania oraz kancelaria prawna, która wcześniej reprezentowała 79-latka.

