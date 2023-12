Ochroniarzy na lotnisku La Guardia w Nowym Jorku zaniepokoiła jednorazowa pielucha, którą zauważyli w bagażu jednego z podróżujących. Gdy ją rozwinęli, okazało się, że jest pełna naboi do pistoletu. Mężczyzna nie potrafił wytłumaczyć, jak zawiniątko trafiło do jego torby.

Pracownicy ochrony na lotnisku La Guardia wyciągnęli pieluchę z bagażu podręcznego pasażera po tym, jak w urządzeniu do prześwietlania bagaży uruchomił się alarm. O incydencie poinformowała Administracja ds. Bezpieczeństwa Transportu. Po rozwinięciu pieluchy okazało się, że jest ona pełna naboi do pistoletu 9 mm.

Właścicielem bagażu okazał się mieszkaniec stanu Arkansas, który kupił bilety na lot do Chicago. Mężczyzna początkowo upierał się, że nie wiedział o tym, że pielucha znalazła się w jego torbie. Potem zasugerował, że musiała ją tam włożyć jego partnerka. Został spisany przez policję i odpowie za wykroczenie.

USA. Naboje znalezione w pieluszce

Agencja Associated Press wskazała, że próby wnoszenie broni i amunicji do samolotów są częstym problemem w Stanach Zjednoczonych. Do podobnych incydentów dochodziło także na La Guardii.

W zeszłym miesiącu funkcjonariusze Administracji ds. Bezpieczeństwa Transportu znaleźli pistolet kalibru .45 i magazynek załadowany sześcioma nabojami ukryty w parze butów Nike w bagażu rejestrowanym. Amerykańskie przepisy pozwalają na przewożenie broni w dużym bagażu pod warunkiem, że jest spakowana w odpowiednio zabezpieczonym pojemniku.

Na początku 2021 r. ochrona przechwyciła 13 naboi ukrytych w pudełku z gumą do żucia. Ochroniarze wypatrzyli kule pomiędzy drażetkami. Mężczyzna posiadał amunicję nielegalnie i tłumaczył, że torbę na wyjazd pożyczył od syna.

W kwietniu w jednej z toreb podręcznych funkcjonariusze znaleźli załadowany pistolet kalibru .22 i łącznie 100 sztuk amunicji. Właściciel bagażu został aresztowany. Tłumaczył, że był na strzelnicy i zapomniał wyjąć broni przed wyjazdem na lotnisko.

lmo/ac / Polsatnews.pl