Zatrzymano złodzieja, który ukradł 32 roboty kuchenne warte ponad 77 tysięcy złotych. Okazał się nim dostawca, który miał rozwieźć je do sklepów. Dodatkowo podczas kontroli policjanci znaleźli przy 40-latku narkotyki. Mężczyźnie grozi kara więzienia.

- Funkcjonariusze zatrzymali 40-latka podejrzanego o przywłaszczenie mienia oraz o posiadanie narkotyków - przekazała podinsp. Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze.

Jak dodała policjantka, do przestępstwa doszło w listopadzie. - Mężczyzna podczas rozwożenia wielofunkcyjnych robotów kuchennych, zamiast dostarczyć je do wskazanych sklepów, przepakowywał je do prywatnego pojazdu - wyjaśniła.

Dostawca w ten sposób przywłaszczył 32 urządzenia o łącznej wartości ponad 77 tysięcy złotych.

Lubuskie. 40-latek ukradł sprzęt AGD. Grozi mu do pięciu lat więzienia

Podczas czynności w sprawie, okazało się, że podejrzany mógł kierować pojazdem pod wpływem środków odurzających. W czasie zatrzymania posiadał przy sobie metamfetaminę oraz tabletki ecstasy - dodała podinspektor.

ZOBACZ: Nowe Zambrzyce. Autobus wjechał w radiowóz i wóz strażacki. Policjanci trafili do szpitala

- Funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tego zdarzenia. W trakcie prowadzonych czynności mundurowi odzyskali robota kuchennego i prowadzą działania w celu odzyskania reszty skradzionego mienia - poinformowała.

40-latek usłyszał jzarzuty popełnienia przestępstw. Grozi mu kara nawet do pięciu lat więzienia.

Polsatnews.pl