Policjanci nie mogli dojrzeć kierowcy. Zasłaniała go choinka

Policjanci z wydziału Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie prowadzili kontrolę na drodze, gdy zauważyli samochód z choinką przymocowaną do przedniej szyby. Kierowcą okazał się 68-letni mieszkaniec powiatu. Mężczyzna kupił sporych rozmiarów drzewko świąteczne, ale nie mógł zmieścić go do samochodu.