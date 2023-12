Dwie kobiety zginęły w rosyjskim ostrzale domów w Nikopolu - poinformowały władze obwodu dniepropietrowskiego, w którym znajduje się miasto. Jak podano, do szpitala trafił także 86-letni mężczyzna, którego służby wydobyły spod gruzów. Wcześniej Ukraina informowała, że udało jej się odeprzeć potężny atak rosyjskich dronów.

Gubernator obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak poinformował, że Rosjanie ostrzelali Nikopol z ciężkiej artylerii.

"Najeźdźcy zabili dwie kobiety - 60- i 46-latkę" - napisał na Telegramie urzędnik.

"Ranny został także 86-letni mężczyzna. Ratownicy wyciągnęli go ze zniszczonego domu. Poszkodowany został przewieziony do szpitala" - dodał gubernator. Jak wskazał, rosyjskie pociski uderzyły w cztery budynki mieszkalne i kilka gospodarczych.

Ukraina. Rosja zaatakowała dronami

Wcześniej ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że Rosja przypuściła w nocy zmasowany nalot dronami na 12 regionów.

Alarmy lotnicze trwały przez wiele godzin w centrum, na południowym wschodzie i północy Ukrainy. Pomiędzy 20:00 a 3:30 nad ranem Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy 35 dronów Shahed. Ukraińcom udało się zestrzelić 34 z nich.

W ostatnich dniach Rosja konsekwentnie ostrzeliwuje ukraińską infrastrukturę cywilną przy pomocy dronów, artylerii i rakiet. W środę rano doszło do sporego nalotu na m.in. Kijów Odessę i Chersoń. Systemy obrony powietrznej zniszczyły 18 z 19 wystrzelonych dronów. W Charkowie rakieta S-300 uderzyła w zajezdnię trolejbusową. W miejscu po pojazdach został spory krater.

Wojna w Ukrainie. Pogarsza się sytuacja na froncie

Parę dni temu generał Ołeksandr Tarnawski powiedział, że ukraińskim żołnierzom brakuje amunicji na "całej linii frontu", zwłaszcza pocisków artyleryjskich do broni z czasów sowieckich. Przyznał, że tego powodu sytuacja Ukraińców na froncie jest coraz trudniejsza. Armia musi ponownie planować działania i często zmniejszać ich zakres.

- W niektórych obszarach przeszliśmy do obrony, a w niektórych kontynuujemy działania ofensywne - powiedział Ołeksandr Tarnawski.

Wypowiedzi wojskowego to pokłosie niepowodzeń Ukrainy w staraniach o kolejną pomoc z Zachodu. Na początku miesiąca politycy Partii Republikańskiej zablokowali Kongresie USA pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 60 mld USD (ok 240 mld złotych). W zeszłym tygodniu Węgry zawetowały na forum Unii Europejskiej pomoc o wartości 50 mld euro (ok. 217 mld złotych).

Źródło: Reuters, Telegram