Pięć miesięcy po tragicznych wydarzeniach w Canakkale (Turcja) policja aresztowała Nizamettina Gursu. Mężczyzna twierdził, że jego narzeczona zmarła po tym, jak podczas oświadczyn doszło do nieszczęśliwego wypadku. Prawda okazała się jednak inna.

Historia pary z Turcji sięga lipca, kiedy to Nizamettin Gursu postanowił oświadczyć się wybrance swojego serca. Zaplanowane przez niego wydarzenie przybrało jednak nieoczekiwany obrót. 39-letnia Yesim Demir zginęła, spadając z 30-metrowego klifu.

Tragiczny finał oświadczyn

Mężczyzna twierdził, że kobieta zgodziła się na jego propozycję małżeństwa, a do tragedii doszło, kiedy go nie było w pobliżu. Z jego relacji wynikało, że zostawił 39-latkę przy klifie, a sam udał się do samochodu po jedzenie i napoje, żeby świętować ze swoją narzeczoną. Wtedy właśnie miał usłyszeć przerażający krzyk, a kiedy pojawił się na miejscu, okazało się, że kobieta spadła w przepaść.

39-latka przeżyła upadek, ale zmarła w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.

Podczas śledztwa policja zaczęła jednak kwestionować wersję zdarzeń przedstawioną przez mężczyznę. Funkcjonariusze odkryli, że ma on nadal pierścionek zaręczynowy, co nie pasowało do historii o tym, że kobieta przyjęła oświadczyny.

Kolejne podejrzenia pojawiły się, kiedy funkcjonariusze odkryli na miejscu zdarzenia potłuczone okulary i rozbite radio, co mogło świadczyć o tym, że doszło tam do fizycznej walki.

Rodzina kobiety również nie dawała wiary opowieści o nieszczęśliwszym wypadku. Bliscy 39-latki przekazali śledczym, że kobieta miała zamiar rozstać się z mężczyzną i nieprawdopodobne wydaje się być, by przyjęła jego oświadczyny. Zeznali również, że miała lęk wysokości, więc dobrowolnie nie zbliżyłaby się tak blisko krawędzi klifu, by mogła z niego spaść.

Coraz większy problem

W grudniu policja zatrzymała Gursu, oskarżając go o zepchnięcie niedoszłej narzeczonej z klifu. Pozostanie w areszcie do procesu.

Zabójstwa kobiet ze względu na płeć stają się w Turcji coraz większym problemem.

