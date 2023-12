Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w środę prawomocnie skazani na dwa lata bezwzględnego więzienia za m.in. podżeganie do korupcji i fałszowanie dokumentów.

Wniosek o areszt

Poseł Roman Giertych zapowiedział, że w czwartek w południe złoży "do sądu rejonowego wniosek (w imieniu pokrzywdzonej) o zarządzenie aresztu wobec skazanych wczoraj b. posłów PiS".

W rozmowie z dziennikarzami Giertych powiedział, że "nie spotkał właściwie skazanego, który uważał, że jest winny". Odniósł się w ten sposób do słów Kamińskiego i Wąsika, którzy na konferencji prasowej mówili, że wyrok sądu zasługuje na pogardę i nie przyjmują go do wiadomości.

Giertych powiedział, że Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego nie było dzisiaj na sali obrad. - Przecież wiedzą, że nie są posłami. Gdybyśmy dzisiaj głosowali budżet z ich udziałem, mogłaby być wada prawna - dodał.

Giertych pytany, kiedy mogłoby dojść do aresztowania M. Kamińskiego i M. Wąsika powiedział, że jeśli sąd wyda dziś postanowienie, policja powinna ustalić ich miejsce pobytu i doprowadzić do zakładu karnego.

W czwartek około południa marszałek Szymon Hołownia podpisał postanowienie o wygaszeniu mandatów posłom Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi.

W czwartek rano prezydent Andrzej Duda napisał pismo do marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

"W związku z podnoszoną przez Pana Marszałka informacją o planowanym wydaniu postanowień o wygaszeniu mandatów Panom Posłom, należy jednoznacznie stwierdzić, że na skutek zastosowania prawa łaski wobec Pana Mariusza Kamińskiego i Pana Macieja Wąsika, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu" - czytamy w piśmie

Prezydent wyjaśnił, że "postanowienie w przedmiocie zastosowania prawa łaski jest ostateczne (niewzruszalne i nieodwołalne) oraz niezaskarżalne.

Andrzej Duda podkreślił też, że "Sąd Najwyższy, ani żaden inny sąd, nie jest uprawniony do kontroli prezydenckich aktów urzędowych".