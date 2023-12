Na skutek zastosowania prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu - napisał prezydent Andrzej Duda w piśmie do marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

"W związku z podnoszoną przez Pana Marszałka informacją o planowanym wydaniu postanowień o wygaszeniu mandatów Panom Posłom, należy jednoznacznie stwierdzić, że na skutek zastosowania prawa łaski wobec Pana Mariusza Kamińskiego i Pana Macieja Wąsika, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu" - napisał prezydent.

Szymon Hołownia o wygaszeniu mandatów posłom PiS

- Wszystko na to wskazuje, że będę zmuszony wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów posłom Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Wystosuję prośbę, by do czasu zakończenia ewentualnej procedury odwoławczej powstrzymali się od wykonywania mandatu - powiedział w środę podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołowania.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odniósł się także do informacji o ponownym ułaskawieniu Kamińskiego i Wąsika przez prezydenta. - Oznaczałoby to, że nie zrobił tego, o czym wcześniej mówił, że zrobił - stwierdził Hołownia.



Jak dodał, nie sądzi, by prezydent "był gotowy na taką ekwilibrystykę wobec samego siebie". - Nie jestem władny, aby przewidywać, co zrobi prezydent - mówił. "Wprost" podał w środę informację o planowanym rzekomym spotkaniu prezydenta z były szefami CBA. Andrzej Duda zaprosił ich do Pałacu Prezydenckiego.

M. Kamiński i M. Wąsik skazani

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani na dwa lata bezwzględnego więzienia za m.in. podżeganie do korupcji i fałszowanie dokumentów.

Byli szefowie CBA usłyszeli już wyroki w 2015 roku, jednak wtedy decyzje sądu były nieprawomocne, a polityków ułaskawił prezydent RP Andrzej Duda.

