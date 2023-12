Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział radykalne kroki w sprawie Macieja Wójcika i Mariusza Kamińskiego. - Wszystko na to wskazuje, że będę zmuszony wydać postanowienie o wygaszeniu ich mandatów poselskich - powiedział. Według marszałka prezydent Andrzej Duda nie może ponownie zastosować wobec nich prawa łaski.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani na dwa lata bezwzględnego więzienia za m.in. podżeganie do korupcji i fałszowanie dokumentów. Byli szefowie CBA usłyszeli już wyroki w 2015 roku, jednak wtedy decyzje sądu były nieprawomocne, a polityków ułaskawił prezydent RP Andrzej Duda.



- Wszystko na to wskazuje, że będę zmuszony wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów posłom Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Wystosuję prośbę, by do czasu zakończenia ewentualnej procedury odwoławczej powstrzymali się od wykonywania mandatu - powiedział podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu.

Wobec takiej decyzji w miejsce Mariusza Kamińskiego pierwszeństwo objęcia mandatu przysługuje Monice Pawłowskiej. Była parlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości w wyborach w 2019 roku została wybrana z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej jako reprezentantka Wiosny Roberta Biedronia.



W marcu 2021 roku przeszła do Porozumienia, zostając posłanką niezrzeszoną. W październiku 2021 roku Pawłowska ogłosiła przystąpienie do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. W tegorocznych wyborach parlamentarnych nie uzyskała reelekcji.



Z kolei mandat poselski po Macieju Wąsiku przypadnie Wioletcie Kulpie - księgowej z Płocka.

Szymon Hołownia ws. skazanych byłych szefów CBA: Nie potrzebujemy kolejnych ognisk wojny

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odniósł się także do informacji o ponownym ułaskawieniu Kamińskiego i Wąsika przez prezydenta. - Oznaczałoby to, że nie zrobił tego, o czym wcześniej mówił, że zrobił - stwierdził Hołownia.

Jak dodał, nie sądzi, by prezydent "był gotowy na taką ekwilibrystykę wobec samego siebie". - Nie jestem władny, aby przewidywać, co zrobi prezydent - mówił. "Wprost" podał w środę informację o planowanym rzekomym spotkaniu prezydenta z były szefami CBA. Andrzej Duda zaprosił ich do Pałacu Prezydenckiego.



- Nie potrzebujemy dziś w kraju kolejnych eskalacji i kolejnych ognisk wojny. Potrzebujemy zimnego i skutecznego stosowania prawa z myślą, że nie możemy podpalać kraju. Do czasu zakończenia procedury odwoławczej nie będę odwoływał się do innych środków niż perswazja - podsumował Hołownia.