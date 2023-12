Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Odniosła się także do sytuacji Gruzji, Bośni i Hercegowiny.

Informację o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych Unii Europejskiej z Ukrainą i Mołdawią przekazał Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Podał także, że Rada Europejska przyznała Gruzji status kraju kandydującego.

"Unia Europejska rozpocznie negocjacje z Bośnią i Hercegowiną po osiągnięciu niezbędnego stopnia zgodności z kryteriami członkostwa i zwróciła się do Komisji o przedstawienie do marca sprawozdania umożliwiającego podjęcie takiej decyzji. To wyraźny sygnał nadziei dla narodów tych krajów i dla naszego kontynentu" - napisał Michel w swoich mediach społecznościowych.

Decyzja Rady Europejskiej ws. akcesji Ukrainy do UE. Reakcja W. Zełenskiego

Do decyzji odniósł się także Wołodymyr Zełenski stwierdzając, że jest to zwycięstwo dla "Ukrainy i całej Europy".

"Dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad tym, aby tak się stało i wszystkim, którzy pomogli. Gratuluję każdemu Ukraińcowi tego dnia" - napisał w swoich mediach prezydent Ukrainy. "Historię tworzą Ci, którym nie nudzi się walka o wolność" - dodaj.

Pogratulował także Mołdawii.

Decyzja zapadła podczas obrad w Brukseli. Decyzjom nie sprzeciwił się żaden ze zgromadzonych na spotkaniu przywódców. Jednakże Viktor Orban, premier Węgier, opublikował na swoim Facebooku nagranie z podpisem "Członkostwo Ukrainy w UE to zła decyzja. Węgry nie chcą uczestniczyć w tej złej decyzji!".

Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu premier Węgier deklarował podtrzymanie swojego stanowiska – sprzeciwu wobec rozpoczęcia rozmów akcesyjnych miedzy UE a Ukrainą. Stwierdził, że Kijów spełnił tylko trzy z siedmiu warunków, jakie kraje przystępujące do negocjacji z UE powinny spełnić.