W środę przed południem minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i PAP wraz z radami nadzorczymi oraz powołał ich następców. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3, na których emitowany jest odpowiednio sygnał TVP1 i TVP2.

Decyzję ministra skrytykował przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski, który w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych nazwał ją "aktem bezprawia" i porównał do zachowania władz w trakcie stanu wojennego.

Zmiany w mediach publicznych. Posłowie PiS okupują siedzibę TVP

Podstawą do odwołania prezesów zarządów i rad nadzorczych mediów publicznych była wtorkowa uchwała Sejmu w sprawie przywrócenia im ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności. Głosowanie nad projektem zbojkotowało ponad stu posłów PiS, którzy udali się do siedziby TVP, by tam, jak twierdzili, bronić demokracji.

ZOBACZ: TVP Info nie nadaje. Minister kultury odwołał prezesów TVP, Polskiego Radia i PAP

W gmachu przy ulicy Woronicza pojawili się m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński i szef klubu Mariusz Błaszczak. Kaczyński zapowiedział, że politycy PiS będą pełnili w budynku rotacyjne dyżury po 10 osób.

Planowane zmiany w strukturach mediów publicznych wywołały również reakcję Rady Mediów Narodowych, której przewodniczący Krzysztof Czabański zwołał pilne posiedzenie, które odbędzie się w środę o godz. 15.

Zmiany w mediach publicznych. Przepychanki w TVP

W środę około godzinę po ogłoszeniu decyzji ministra kultury przebywający w gmachu TVP poseł Suwerennej Polski Sebastian Łukaszewicz opublikował nagranie, które ma przedstawiać siłowe przejęcie gabinetu szefa telewizji publicznej. "Wynajęte osiłki Sienkiewicza próbują przejąć gabinet prezesa Matyszkowicza" - napisał polityk na platformie X (wcześniej Twitter).

ZOBACZ: Nagranie z przejmowania gabinetu prezesa TVP. Policja w gmachu na Woronicza

Na zamieszczonym przez Łukaszewicza nagraniu widać, jak sporej postury mężczyzna przepycha się do pomieszczeń należących do szefostwa Telewizji Publicznej. W tle słychać okrzyki: "Co ty robisz?" i "Tu biją kobietę, posła bije". Podczas przepychanki w budynku TVP poszkodowana została posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak. Jej obrażenia miały być na tyle poważne, że na miejsce wezwano pogotowie.

Komentarz do wydarzeń w gmachu TVP zapowiedziała warszawska policja. O godz. 14 w Komendzie Stołecznej Policji odbędzie się w tej sprawie briefing prasowy.

WIDEO: Kaczyński niespodziewanie pojawił się na mównicy. Zwrócił się do Tuska Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / Polsatnews.pl