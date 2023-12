Jest nagranie z przejmowania gabinetu prezesa TVP

"Wynajęte osiłki Sienkiewicza próbują przejąć gabinet prezesa Matyszkowicza" - napisał na platformie X poseł Suwerennej Polski Sebastian Łukaszewicz. Polityk zamieścił krótki film, który miał zostać nagrany w gabinecie prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza.

Na nagraniu widać, jak sporej postury mężczyzna przepycha się do pomieszczeń należących do szefostwa Telewizji Publicznej. Na nagraniu słychać okrzyki: "Co ty robisz?" i "Tu bija kobietę, posła bije".

Wynajęte osiłki Sienkiewicza próbują przejąć gabinet prezesa Matyszkowicza. Jesteśmy na Woronicza razem z posłami @Suwerenna_POL @pisorgpl. pic.twitter.com/TNhcKVGjZc — Sebastian Łukaszewicz 🇵🇱 (@S_Lukaszewicz) December 20, 2023

Rano Ministerstwo Kultury opublikowało komunikat, w którym poinformował o odwołaniu dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i PAP oraz rady nadzorcze tych spółek.

"Konieczność tego rodzaju działań oraz uzasadnienie wyznaczyła uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskie Agencji Prasowej" - podał resort.

W oświadczeniu wskazano też, że "decyzja o odwołaniu dotychczasowych władz i powołaniu nowych została podjęta na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy przez właściciela Spółek, reprezentowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu przysługuje pełna autonomia w zakresie podejmowania takich decyzji".

Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3. Zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2.

