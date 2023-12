Minister kultury i dziedzictwa narodowego "jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa" odwołał dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i PAP oraz rady nadzorcze tych spółek oraz powołał ich następców. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 - zamiast nich jest odpowiednio sygnał TVP1 i TVP2.

Od wczoraj z kolei posłowie Prawa i Sprawiedliwości w systemie rotacyjnym okupują gmach mediów publicznych.

PO: To koniec "TVPiS"

Według premiera Donalda Tuska "z podziwu godną gorliwością politycy PiS wypełniają kolejne punkty planu ministra Sienkiewicza". "To miłe." - dodał.

"Koniec TVPiS. TVP info wyłączone" - napisano na Twitterze największej partii koalicyjnej większości, Platformy Obywatelskiej. "8 lat szczucia, pogardy i partyjnej propagandy. To nareszcie KONIEC" - dodano.

Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec stwierdził, że rządzący tak jak obiecali, przywracają Polakom media publiczne

Przejęcie mediów publicznych. "Nielegalne", "bezprawne"

Z kolei politycy Zjednoczonej Prawicy odwołanie władz mediów publicznych nazwali nielegalnymi działaniami, podobnie jak wyłączenie nadawania TVP Info.

"Bezprawne działania ministra kultury w odniesieniu do TVP, Polskiego Radia i PAP pokazują jak władza, która rzekomo dba o praworządność łamie ją na każdym kroku. A rządzą tylko tydzień… Nie poddamy się. Nie pozwolimy na budowę dyktatury w Polsce" - napisał były premier Mateusz Morawiecki.

"Nielegalne odwołanie władz mediów publicznych - telewizji, radia, Polskiej Agencji Prasowej Zgodnie z przepisami decyzje w tej sprawie może podejmować wyłącznie Rada Mediów Narodowych. Minister nie ma podstaw do takiego działania! Do tego trzeba zmiany ustawy. Ale o tym już nie będzie można się dowiedzieć, bo właśnie nielegalnie wyłączono nadawanie kanału TVP info oraz portalu TVP.info Nowa władza zaczyna rządy od skrajnej cenzury i autorytarnych działań. Kogoś to dziwi? To wraca Donald Tusk w pełnej krasie!" - stwierdził z kolei były rzecznik rządu Morawieckiego, Piotr Müller.

Uchwała Sejmu ws. mediów publicznych

We wtorek Sejm przyjął uchwałę "w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". Za zagłosowały 244 osoby, 84 było przeciw, 16 wstrzymało się.

W uchwale Sejm wezwał wszystkie organy państwowe do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych.

Treść zakłada również wezwanie Skarbu Państwa do podjęcia "działań naprawczych służących realizacji celów określonych w niniejszej uchwale i zapewnienia należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej".



Politycy PiS albo sprzeciwili się uchwale, albo w ogóle nie wzięli udziału w głosowaniu. Wielu z nich udało się do siedzib TVP przy ulicy Woronicza oraz placu Powstańców Warszawy.

W pierwszym budynku trwa rotacyjne "dyżurowanie" polityków Zjednoczonej Prawicy w obronie Telewizji Polskiej. W nocy z wtorku na środę brał w nim udział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

