Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działania na rzecz obcego wywiadu i przeciwko interesom Rzeczpospolitej Polskiej. Takie zarzuty sformułował prokurator, oskarżając 16 obywateli Białorusi, Rosji i Ukrainy w wyniku śledztwa współprowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Szpiedzy Rosji mieli działać na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego, planując m.in. zamachy na pociągi w Polsce.

Szpiedzy Rosji skazani. Jest wyrok sądu

Oskarżeni mieli szpiegować na rzecz Rosji, rozpoznawać infrastrukturę krytyczną oraz monitorować i dokumentować przejazdy transportów z pomocą militarno-humanitarną do Ukrainy. Planowali również wykolejanie pociągów do Ukrainy za pomocą ładunków wybuchowych. Groziło im za to do 10 lat więzienia.

We wtorek Sąd Okręgowy w Lublinie po rozpoznaniu sprawy podjął decyzję o uznaniu 14 osób za winnych szpiegostwa na rzecz Rosji. Dwóch kolejnych będzie miało oddzielny proces. Do odrębnego postępowania sędzia wyłączył sprawę oskarżonych Maksyma L. i Uladzislaua P., którzy cofnęli wniosek o wydanie wyroku bez rozprawy. Ich sprawa będzie rozpoznana na zasadach ogólnych.

Szpiegostwo na rzecz Rosji. 14 osób skazanych

13 obcokrajowców lubelski sąd skazał na kary od trzynastu miesięcy do sześciu lat pozbawienia wolności. Grzywny zostały przyznane od 1 tys. do 15 tys. zł. i równowartości przepadku uzyskanych korzyści majątkowych. Oskarżeni poddają się każe dobrowolnie.

Sędzia wskazał, że wśród skazanych jest także 17-letni Artur M. z ukraińskiego Czernihowa, który w czasie popełniania zarzucanego mu czynu był nieletni. Wobec niego zastosowano środki przewidziane w ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

- Wszystkim oskarżonym zarzucone zostało popełnienie przestępstwa szpiegostwa, w znacznej części również działania w zorganizowanej grupie przestępczej - powiedział sędzia Jarosław Kowalski uzasadniając wyrok. - Nie ulega wątpliwości, że oskarżeni działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w szerokim znaczeniu tego słowa i w rozumieniu Kodeksu karnego - dodał.