Mieszkający na co dzień w Stanach Zjednoczonych Polak został zatrzymany w Kolumbii za atak na policjanta. Do zdarzenia doszło na pokładzie samolotu, którym mężczyzna miał polecieć z kolumbijskiej Barranquilli do Miami. Ponieważ był pijany na miejsce wezwano służby. W trakcie wyprowadzania go z samolotu doszło do sprzeczki, podczas której Polak zaatakował funkcjonariusza.