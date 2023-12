Do Sejmu trafił projekt uchwały, w której Sejm wzywa Skarb Państwa do podjęcia "działań naprawczych" w mediach publicznych. W dokumencie stwierdzono, że media te naruszają prawo i łamią zasady pluralizmu.

Sejm "uznaje za niedopuszczalne trwanie stanu jawnego naruszenia prawa oraz łamania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz Polską Agencję Prasową do informacji i zasady pluralizmu politycznego mającego swoje źródło w przepisach konstytucji" - czytamy w dokumencie.

Autorzy uznają, że taki stan jest nieakceptowalny przez większość społeczeństwa. W związku z tym, Sejm w projekcie uchwały "wzywa wszystkie organy państwa Rzeczpospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej przez publiczną radiofonię i telewizję, a także w zakresie uzyskiwania i przekazu informacji przez Polską Agencję Prasową" - czytamy dalej.

W uchwale Sejm wzywa też jednostki Skarbu Państwa do podjęcia "działań naprawczych służących realizacji celów określonych w niniejszej uchwale i zapewnienia należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej".

Marszałek Szymon Hołownia powiedział podczas konferencji prasowej, że zaproponuje prezydium Sejmu by uchwała dotycząca mediów publicznych była procedowana w najbliższych trzech dniach trwającego posiedzenia. Możliwe, że posłowie zajmą się dokumentem we wtorek.

ZOBACZ: Skandaliczne zachowanie posła Brauna. Marszałek Hołownia stawia Konfederacji ultimatum

- Uchwała nie jest ustawą. Jest opinią Sejmu w jakiejś sprawie, apelem Sejmu. Nie rodzi takich skutków prawnych, jakie rodzą ustawy. W tym projekcie jest zawarte zobowiązanie Sejmu do tego, żeby ustawowo uregulować kwestie, które zostały popsute za rządów PiS - powiedział Hołownia.

Nowa większość chce zmian w mediach publicznych

Pod projektem podpisali się posłowie KO, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy. Przedstawicielem wnioskodawców jest Bogdan Zdrojewski.

O tym, że projekt uchwały ws. Rady Mediów Narodowych pojawi się we wtorek po godz. 8:00 na klubie KO, mówił dzień wcześniej w "Gościu Wydarzeń" wiceminister rolnictwa, szef AgroUnii Michał Kołodziejczak. Politycy Koalicji będą podpisywać się pod dokumentem. Uchwała ma stwierdzić nielegalność RMN. - To, co dzieje się w telewizji publicznej, skłania nas wszystkich do tego - uznał polityk.

ZOBACZ: "Gość Wydarzeń". M. Kołodziejczak przeciw handlowym niedzielom. Deklaracja na antenie Polsatu

Na pytanie, czy projekt dokumentu będzie głosowany tego samego dnia, po złożeniu podpisów, Kołodziejczak stwierdził, że takiej informacji nie ma. Zapewnił jednak, że wszystko, co wiąże się z uchwałą, będzie procedowane zgodnie z prawem.

WIDEO: Sezon infekcyjny w Polsce. Prof. Fal zdradził, ile może być zachorowań na Covid-19 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk / Polsatnews.pl