Ilu katolików chodzi do kościoła? Dane ISKK

29,5 proc. zobowiązanych katolików uczęszczało w 2022 roku na coniedzielną Mszę św., a 13,9 proc. przystępowało do Komunii św. - wynika z corocznego badania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK). Podane liczby są wyższe niż przed rokiem, choć wciąż pozostają poniżej poziomu sprzed pandemii Covid-19.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza (ISKK) każdego roku publikuje raport, który przedstawia stan Kościoła w Polsce w liczbach. Wśród prezentowanych danych znajdziemy m.in. statystyki dotyczące dominicantes i communicantes, czyli, kolejno, katolików uczęszczających regularnie na niedzielne Msze św., a także tych, którzy przyjmują eucharystię.

Z najnowszego raportu wynika, że w coniedzielnej Mszy św. uczestniczyło w 2022 r. 29,5 proc. zobowiązanych do tego katolików, zaś 13,9 proc. przystępowało do Komunii św. - podaje Katolicka Agencja Informacyjna.

Kościół katolicki w liczbach. Dane lepsze niż przed rokiem

W raporcie za rok 2021 dominicantes było 28,3 proc., a communicantes 12,9 proc. Z przedstawionych danych wynika zatem, że w roku 2022 odsetek osób uczęszczających do kościoła i pobierających eucharystię wzrósł względem roku poprzedniego. Należy jednak pamiętać, że w 2021 roku obowiązywały surowsze obostrzenia związane z pandemią, co mogło wpłynąć na wyniki. W poprzedzającym wybuch pandemii roku 2019 odsetek katolików uczęszczających regularnie do kościoła wynosił 36,9 proc. z kolei 16,7 proc. pobierało Komunię św.

Warto zaznaczyć, że dane nie odnoszą się do całości społeczeństwa. Przytoczone dane procentowe obliczane są w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych, czyli katolików powyżej 7. roku życia, nie uwzględniając osób obłożnie chorych oraz osób starszych o ograniczonych możliwościach poruszania.

Ilu w Polsce jest katolików? Dane z Narodowego Spisu Powszechnego

Według danych z przeprowadzonego w 2021 roku Narodowego Spisu Powszechnego za katolików uważa się nieco ponad 27 mln Polaków, stanowiących 71,3 proc. ogółu ludności. Pozostali są niewierzący, wyznają inną wiarę lub nie odmówili odpowiedzi na pytanie. W poprzednim badaniu z 2011 roku jako katolicy zadeklarowało się 33 mln osób.

Spadająca liczba osób określających się jako katolicy nie ma bezpośredniego odbicia w danych dotyczących dominicantes i communicantes. Podczas gdy dane ISKK wskazują na stały spadek odsetka zobowiązanych katolików uczęszczających na Msze św. (z 47,5 proc. w 2000 roku do 29,5 proc. w 2022 roku), procent osób pobierających Komunię św. utrzymywał się przez dwie ostatnie dekady na poziomie 16 proc. z niewielkimi wahaniami, których przyczyną w latach 2020-2022 mogła być sytuacja sanitarna.