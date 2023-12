Sześciopiętrowy budynek znany pod nazwą Palazzo Mangeruca od prawie 40 lat szpecił okolicę w miejscowości Torre Melissa w prowincji Krotona w Kalabrii. Należał do lokalnego bossa gangu 'ndrangheta, nieżyjącego już Costantina Mangerucy. W 2007 roku regionalne władze najpierw zajęły, a dwa lata później oficjalnie skonfiskowały budynek fabryki obuwia o powierzchni sześciu tysięcy metrów kwadratowych - donosi serwis telewizji Rai News 24.

Palazzo Mangeruca określany jest we włoskiej prasie jako "ekomonstrum", czyli budynek niedopasowany pod względem wizualnym do otaczającego go środowiska naturalnego, w tym przypadku do jednego z piękniejszych odcinków wybrzeża Morza Jońskiego.

W maju 2022 roku Rada Regionalna Kalabrii zatwierdziła uchwałę o rozbiórce budynku i zbudowaniu w tym miejscu strefy dla kamperów. Na ten cel przeznaczono 700 tysięcy euro.

Włosi wysadzili budynek włoskiej mafii. "Zwycięstwo państwa nad złem"

Detonację przeprowadzono w niedzielę przy użyciu 400 kilogramów dynamitu w mikroładunkach. W mediach społecznościowych pojawiły się spektakularne nagrania.

Likwidacja konstrukcji została zaplanowana w sposób możliwie jak najbardziej ekologiczny, tak by pył i gruz z budowli nie naruszyły ekosystemu morskiego wybrzeża.



Według dowódcy generalnego włoskich karabinierów, gen. Teo Luzi'ego, zburzenie mafijnego ekomonstrum "oznacza zwycięstwo państwa nad złem". - Ten dzień ma symboliczne znaczenie; był to akt hołdu dla tak wielu sług państwa, którzy zginęli na tej ziemi. Jeśli chodzi o karabinierów, 10 zostało zabitych przez 'ndranghetę i zginęło w obronie prawa na tym tym terytorium. Dziś państwo jest silne, silniejsze niż w przeszłości - przekazał dowódca żandarmerii, cytowany przez lokalne media.

Podobną opinię wyraził Luca Ciriani, minister ds. kontaktów z parlamentem, który pojawił się na "uroczystości" detonacji osobiście. - To ważny dzień dla całych Włoch. Jest to znak zwycięstwa praworządności i bardzo ważne było, że rząd był dziś obecny w Kalabrii, wraz ze wszystkimi innymi instytucjami - oświadczył polityk.

Mafia 'ndrangheta to jedna z największym organizacji przestępczych we Włoszech, która koncentruje się na przemycie i handlu narkotykami. Wywodzi się z Kalabrii, która stanowi główny region jej działań.