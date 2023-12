36 procent Włochów przyznało, że za granicą zdarzyło im się natknąć na pizzę wręcz niejadalną z powodu fatalnego ciasta, jego wypieku lub dodatków - to wynik najnowszego sondażu. Włosi uważają, że placki serwowane za granicą z ananasem czy mięsem kangura nie nadają się do jedzenia.

Włoski związek rolników i producentów żywności Coldiretti przeprowadził sondaż, pytając swoich obywateli, co sądzą o pizzy za granicą. 36 procent Włochów przyznało, że zdarzyło im się natknąć na placek, który był niejadalny. Zarówno ze względu na jakość ciasta, sposób wypieku jak i dobrane dodatki.

"Pizza grozy" za granicą

Wyniki przeprowadzonego badania zostały zaprezentowane w Neapolu w związku z szóstą rocznicą wpisania na listę dziedzictwa UNESCO sztuki wypieku tamtejszej pizzy, która jest uznawana za najlepszą.

ZOBACZ: Chiny. Pizza Hut w Hongkongu sprzedaje pizzę z wężem

Wśród straganów z produktami rolnymi i artykułami spożywczymi pojawiło się miejsce pod nazwą Pizzeria Grozy. Zaprezentowano tam

wiele przykładów odstępstw od włoskiej tradycji i najbardziej osobliwych wariantów wypieków.

Klasyczna pizza powinna składać się z placka, sosu pomidorowego i mozzarelli. Tymczasem Włosi natknęli się na "niemożliwe wręcz dodatki". Są wśród nich ananasy - będące od dawna utrapieniem miłośników oryginalnej margherity - ale także: mięso kangura, zebry, węży, świerszcze, kurczak tandoori w jogurcie, banany oraz konopie.

Jedna czwarta Włochów nie miała odwagi zjeść pizzy za granicą

Z sondażu wynika, że jedna czwarta Włochów nie miała odwagi zjeść pizzy za granicą. Zadowolonych było zaledwie 26 procent ankietowanych. - Zagwarantowanie oryginalności receptur i przestrzeganie zasad sztuki przygotowania pizzy, oznacza również obronę dania, stanowiącego integralną część naszej tradycji, zagrożonej przez szerzenie się podrabianych włoskich produktów - podkreślił prezes Coldiretti Ettore Prandini.

Z przeprowadzonego sondażu wynika, że Włosi są najbardziej rozczarowani ciastem. Było to ponad 50 proc. respondentów. 48 proc. przyznało, że to smak był najgorszym w pizzy za granicą, z kolei według 36 proc. były to składniki.