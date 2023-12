W poniedziałek MON umieściło komunikat w sprawie zmian na stanowisku szefa Inspektoratu Kontroli Wojskowej.

"Generał broni Krzysztof Radomski został zwolniony z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego i z dniem 18 grudnia 2023 roku przeniesiony do dyspozycji Dyrektora Departamentu Kadr MON oraz skierowany do wykonywania zadań w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego" - poinformował resort.

Jednocześnie na stanowisko szefa Inspektoratu Kontroli Wojskowej wyznaczono pułkownika Arkadiusza Widłę.

Były szef MON komentuje ruch Kosiniaka-Kamysza. "Czystki ruszyły"

Ruch kadrowy skomentował były szef resortu obrony Mariusz Błaszczak, który 28 czerwca 2022 wyznaczył go na stanowisko szefa nowo utworzonego Inspektoratu Kontroli Wojskowej,

Błaszczak stwierdził że "w dowód "polityki miłości" ruszyły czystki w Ministerstwie Obrony Narodowej".

"Zwolniony dziś gen. Radomski to oficer, który z niezwykłym zaangażowaniem i profesjonalizmem bronił polskiej granicy przed atakiem hybrydowym Putina i Łukaszenki. To on dowodził, gdy w listopadzie 2021 roku doszło do masowego szturmu nielegalnych migrantów w Kuźnicy. Dzięki niemu granica została utrzymana. Dziękuję za pańską służbę, Panie Generale!" - przekazał poseł PiS.