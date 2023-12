Android to w Polsce niekwestionowany lider wśród platform mobilnych. Można przyjąć, że różne wersje zielonego oprogramowania od Google pracują na 80-90 proc. smartfonów, z których korzystają Polacy. To także oprogramowanie, które wciąż ewoluuje. A jedna z nadchodzących zmian z pewnością szybko zyska uznanie w oczach wielu osób.

Google bierze się za porządki w aplikacji Zdjęcia

Samo wykonywanie fotografii z użyciem smartfona jest - delikatnie mówiąc - dziecinnie proste. Przeglądanie zdjęć w galerii także. Nie brakuje jednak osób, którym aplikacja Zdjęcia Google potrafiła przysporzyć pewnych problemów.



Przechowywanie i zarządzanie fotografiami w chmurze wymagało od użytkownika sporo dobrej woli. Od komunikatów z prośbą o odpowiednie uprawnienia, po niewłaściwe wyświetlanie się zdjęć na nowym, dopiero co skonfigurowanym telefonie. Teraz to ma się zmienić!

Jakie zmiany w Zdjęciach Google?

Dotyczą one dwóch kluczowych płaszczyzn. Jak poinformował serwis Android Authority, użytkownik będzie mógł teraz o wiele łatwiej zarządzać fotografiami, które chce wyeksportować do chmury danych, a następnie zaimportować na telefon. Łatwiej będzie więc tworzyć grupy zdjęć, np. powiązane według lokalizacji, dnia, czy konkretnego wydarzenia. Odpowiadać za to będzie odświeżony selektor zdjęć.

Drugą, niezwykle wyczekiwaną zmianą, będzie możliwość wybrania domyślnej aplikacji, w której fotografie będą się wyświetlać. Funkcja ta będzie aktywna dla wszystkich plików, które znajdują się na koncie Google. Rozwiązanie szczególnie powinni docenić posiadacze Samsungów oraz tych smartfonów, których producenci wciąż rozwijają swoje własne, autorskie galerie fotografii.



W tej chwili nie wiemy, kiedy nowa funkcja trafi do wszystkich posiadaczy smartfonów z Androidem, jednak wszystkie znaki wskazują na to, że nie będziemy musieli czekać zbyt długo.