Specyfikacja tego smartfona rzuca na kolana! 24 GB RAM to dopiero początek!

O serca i portfele klientów można rywalizować na wiele różnych sposobów. Niektórzy producenci smartfonów stawiają na ekosystem, inni na aparaty i nagłośnienie, a jeszcze inni na potężną specyfikację techniczną. Do tej ostatniej grupy dołącza właśnie Honor, który już na dniach oficjalnie zaprezentuje prawdziwą bestię!

Honor 90 GT, czyli topowe podzespoły w dobrej cenie

Nie brakuje użytkowników, dla których bardzo ważną podpowiedzią przy zakupie smartfona są wyniki, jakie urządzenie uzyskuje w benchmarkach, jak Antutu. Wszystko wskazuje na to, że Honor 90 GT może narobić w tej grupie konsumentów niezłego zamieszania.



Serwis GizChina dotarł właśnie do specyfikacji technicznej oraz daty premiery urządzenia. Smartfon zadebiutuje już na dniach, bo 21 grudnia 2023 roku. Wiemy, że na froncie znajdzie się ekran wykonany w technologii OLED, a skaner linii papilarnych zostanie ulokowany na bocznej ramce obudowy.

Sam OLED to jednak nie wszystko! Matryca ma pracować w imponującej rozdzielczości 1,5K. Jeszcze ciekawiej robi się, gdy spojrzymy na częstotliwość ściemniania: 960 Hz to wynik, który robi naprawdę ogromne wrażenie – nawet na osobach, które do specyfikacji technicznej podchodzą z pewnym dystansem.



Niewiele wiemy o zestawie foto, jednak jest niemal pewne, że główna matryca będzie pracowała w rozdzielczości 50 Mpix i zaoferuje OIS (optyczną stabilizację obrazu). Sercem konstrukcji będzie sprawdzony, ceniony za wydajność Snapdragon 8 Gen 2. Honor 90 GT będzie wspierać też technologię szybkiego ładowania (100 W).



W wersji bazowej telefon będzie oferował 12 GB pamięci RAM i 256 GB na dane użytkownika. Dostępna będzie też wersja 16/512 oraz najpotężniejsza, rozpalająca wyobraźnię wielu graczy: 24 GB RAM + 1 TB ROM. Smartfon najprawdopodobniej nie będzie flagowcem, a raczej znajdzie się w półce mid-endów. Pozwala to stwierdzić, że jego rywalami będą:

Redmi K70,

IQOO Neo 9,

OnePlus Ace 3.

Nie wiadomo, czy smartfon początkowo zadebiutuje tylko na rynku chińskim, czy urządzenie od razu trafi do sprzedaży także w wersji globalnej. Spodziewamy się jednak, że klienci spoza Państwa Środka poczekają na telefon nieco dłużej.

red/Polsatnews.pl