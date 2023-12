O śmierci Colina Burgessa zespół AC/DC poinformował we wpisie w mediach społecznościowych.

Nie żyje Colin Burgess

"Jesteśmy bardzo zasmuceni wiadomością o odejściu Colina Burgessa. Był naszym pierwszym perkusistą i bardzo szanowanym muzykiem" - napisano na Instagramie zespołu. "Szczęśliwe wspomnienia, rockuj w pokoju, Colin" - dodano.

Muzyk miał 77 lat. Zespół nie podał przyczyny śmierci perkusisty.

Colin Burgess został zaproszony do AC/DC w listopadzie 1973 roku przez braci Malcolma i Angusa Young oraz wokalistę Dale’a Evansa. Wcześniej występował w popularnym australijskim zespole rockowym The Masters Apprentices.

Śmierć byłego perkusity AC/DC. Nagrał pierwszy singiel zespołu

Kariera Colina Burgessa w zespole nie trwała długo. Perkusista nagrał z grupą jeden singiel i niewielki przebój "Can I Sit Next To You, Girl", któremu towarzyszył utwór "Rockin' In The Parlour". W lutym 1974 roku został wyrzucony z grupy, ponieważ na jednym z koncertów miał wystąpić pod wpływem alkoholu. Na miejscu perkusisty AC/DC zastąpił go Phil Rudd.

W 1983 roku sformował zespól His Majesty, który przetrwał pięć at. W 1998 roku, jako członek The Masters Apprentices, został wprowadzony do galerii sław związku australijskiego przemysłu muzycznego (ARIA).